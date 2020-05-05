【ＦＯＣＵＳ】首季ＧＤＰ史上最差，後疫情時代港人「大晒」

【ＦＯＣＵＳ】「衰在瘟疫蔓延時」的香港首季ＧＤＰ，定格於－８﹒９％的史上最差，慘

烈程度猶甚於９８亞洲金融風暴、０８金融海嘯時的－８﹒３％、－７﹒８％。經濟陷入深度衰

退，巨無霸如領展（００８２３），亦以上市１５年來首發盈警「贈興」。

有見消費、出口、投資開支「三架馬車」全數死火，而後兩者短期難大幅改善反彈，港府將

穩定本地經濟的重望寄予佔ＧＤＰ近七成的私人消費。而後疫情時代的７００萬港人，在哪消費

、如何消費，或將滴水穿石般重塑大流行後的香港。



＊私人消費貢獻逾６８％，港府：一定要穩住＊



政府周一（４日）揭盅首季本地ＧＤＰ初值，按年收縮８﹒９％（預期：－６﹒５％），錄

１９７４年有紀錄以來最大跌幅。分項數據而言，即使政府開支按年升幅擴大至８﹒９％，仍難

抵私人消費、固定資本形成、貨品出口分別按年重挫１０﹒２％、１３﹒９％、９﹒７％。

本港經濟陷入「深度衰退」，繼一代潮牌ＥＳＰＲＩＴ上月底宣布關閉香港全部門店後，地

產巨無霸領展昨同發出上市１５年以來首次盈警，足見肺疫衝擊空前。

財爺陳茂波警告，環球疫情未見受控，且即使稍後受控經濟亦難以馬上完全恢復，本港出口

、國際商務旅遊、本地投資難望大幅改善反彈，第二季形勢未許樂觀；其較早時已下調全年

ＧＤＰ預測最差看萎縮７％。

鑒於此，去年貢獻本地ＧＤＰ逾６８％的私人消費被政府寄予重望，波叔直言，「一定要穩

住這一項」，呼籲市民齊心合力，推動本地消費盡快恢復。



＊全球物流、人流、錢流中轉站角色或悄生變＊



以去年按貨品及服務組別劃分的本地消費構成為例，拋開佔比最大的租金、差餉、水費及房

屋維修費用（１４﹒９％），支出最多的依次為衣履及其他個人用品（１２﹒９％）、食品及不

含酒精飲品（１２％）；若單計食肆消費規模，去年全年總收益則達１１２５億。

換言之，後疫情時代的消費者在哪消費、如何消費，或將滴水穿石般重塑大流行後香港的經

濟型態。鍾情網購還是實體店？幫襯大連鎖還是街邊鋪？選擇國際品牌還是本土設計……？而剛

過去的五一假期內地客絕跡，政府過往十餘年大力扶持的傳統旅遊業搖搖欲墜，未來又有何新產

業填漏補缺？

值得一提的是，首季樓市亦錄得１１年未有內地買家購入商業物業；經歷貿易戰、反修例風

暴、肺疫大流行，香港是否仍是內地人、內地資金「華麗轉身」「自由進出」，乃至全球物流、

人流、錢流的中轉站的首選？大環境或已悄然生變。

