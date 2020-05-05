《匯市縱橫－蕭啟洪》曾日月之幾何，而江山不可復識矣

《匯市縱橫》上周擱筆後，與朋友們也不能免俗「行山抗疫」；既出不了門，倒不如探索一

下香港山色。當然十分守法，只約了兩個朋友，到屯門麥理浩徑十段終點倒行至黃金海岸（即掃

管笏），當作是到澳洲一遊。



香港人喜歡到海外旅遊，但疫症一來，反而更懂細味香港獨特的美。到了觀景台，才知道香

港也有千島湖，俯瞰大欖涌水塘。途中見一家大小、瀟灑的電單車車手及他的女伴、散步的老人

家、連外國人也有不少，感嘆或許外國旅客反而比香港人更懂欣賞香港。以前已聽聞一個說法，

香港在行山時能望到大海景色，其實是世界中少有的，再加上獨特與市區相鄰的景色，十分吸引

外國旅客到香港行山遠足。



「蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。」

到底是疫情改變了香港，還是香港的景色一直不變，只是香港人扭曲了對香港的認知？相信當我

能答到這個問題，差不多已能飛升成仙了。還是先回應一下外匯市場走勢更為重要。



從變與不變的角度看外匯市場，匯價每日不斷變化，但２０２０年不變的主題仍是風險偏好

。美匯三試１００以上，但一浪比一浪低，避險情緒的格局仍未有大突破，橫行９８－１０１水

平。



資金開始選擇性流入某些貨幣。英國首相約翰遜表示醫生曾準備宣布他死亡，就如「脫歐」

協議本來快陷入「硬脫」的狀況，後來浴火重生，英鎊受提振，稍為回升到１﹒２４５０水平。



澳洲在控制新冠病毒方面均取得進展，允許採取一些漸進舉措開始重啟經濟。澳元上周曾上

試０﹒６５６７水平，但中國駐澳大使成競業指出，澳洲要求進行調查的行為相當「危險」，並

表示在如此關鍵的時候提出懷疑、譴責或試圖分裂，只會破壞全球對抗疫所作出的努力。成競業

更警告，獨立調查恐導致中國消費者抵制牛肉、葡萄酒等出口品，甚至不再到澳洲旅行、留學。

澳元後勁不繼，一度回到０﹒６４以下水平，打口水戰前仍需先三思。



＊本周策略＊



澳元：前周建議候高於０﹒６４５０沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒６１５０，止蝕

０﹒６６００。



歐元：上周建議候高於１﹒０９８０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０７８０，止蝕

１﹒１１５０。



日圓：本周建議候高於１０８﹒００沽出美元兌日圓，目標１０５﹒２０，止蝕１０９﹒６。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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