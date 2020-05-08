《政經脈搏－許照中》匯控應切實考慮遷冊回港

《政經脈搏》在英國註冊但股份在本港掛牌的匯控（００００５），早前由於接到英倫銀行

屬下審慎監管局發出書面通知，要求該行取消派發２０１９年度的第四季股息，因此不惜取消了

早經宣布，股份並已經除淨了股息進行買賣的去年度第四季中期股息，這件事除了讓一直支持匯

控，甚至以持有匯控股份作退休之後收取股息維持一定收入的匯控小股東大感失望和不滿之外，

在本地社會亦引來了很大的回響，認為匯控的處理方式實在是存有問題。



匯控雖然在英國註冊，但是除了它的股份卻是在本港股市作第一上市掛牌之外，它每年的超

過八至九成以上的盈利也是來自香港，如果以「取諸於民，用諸於民」的治理原則來說，它實在

是沒有理由因為英國政府基於疫症蔓延，憂慮對英國當地的銀行金融系統構成壓力，而順應英國

政府取消派息的要求，犧牲了不少是在香港的股東的利益。



＊另設港人銀行之說只是一時之氣＊



但是，既然匯控選擇了在英國註冊，它所承受來自英國監管當局對它所施加的壓力也是不難

可以理解的，因此，為了避免造成兩面不討好的這個尷尬的困局，同時考慮到它賺取的盈利絕大

部分都是來自香港，而且由於其發鈔地位也因此一直為港人所認知如同是港人的銀行，匯控應否

把註冊地遷回香港再次受到關注，成為熱門討論的話題，更有意見表示，倘若匯控不考慮把註冊

地遷回香港，本港便應該考慮另外設立一家完全是屬於香港人的銀行。



關於另設屬於香港人的銀行這議題，我認為只是一時之氣的說話，最直接的做法還是匯控必

須切切實實的考慮是否應該盡快把它的註冊所遷回香港，既然它要賺香港人的錢，又享有了本地

的發鈔權利，站在一家企業立場而言，也自然對社會負有責任，何況它是一家上市企業，對支持

它的股東也負有道義的責任。



＊中資企業海外上市須冒政治風險＊



匯控主要業務重心在香港，但它選擇了在英國倫敦註冊，受英國當地條例規管，以致造成了

這次給人垢病的尷尬處境，事實上，這樣的情況也經常發生在很多業務主要在中國國內，卻老遠

跑到歐美尤其是美國股票市場上市的企業的身上，這些企業雖然在美股市場都能夠成功融集資金

，但是身處異地，除了知名度較高如阿里等之外，因為普遍不為當地投資股民認識，致大多數都

是上市之後交投並不活躍，面對的困難卻很多，除要付出高昂的合規費用已經是不在話下之外，

也經常要冒上政治風險，尤其是在中，美兩國出現政治角力或爭拗之下，更往往尤如「人質」般

成為了人家的「出氣袋」，每每遭受到留難。



我必須強調，匯控與上面我說的那些在美國上市的內地地企業無疑是處於兩個完全不同的境

況，因此不能夠相提並論，但是各自遠離本土，選擇處身外地，受外方監管，遇上國際上國度之

間出現了政治與經濟利益的問題，便往往會身不由己，甚至會被借題發揮，成為針對的對象，結

果卻是一樣，這次美國應對新冠肺炎病毒不力，致釀成國內大爆發，確診與死亡人數均為全球之

冠，美國政客為掩飾己過，冀圖轉移視線，都把責任推卸到中國身上，手段之惡毒，反映他們為

了個人的政治利益謀算，是會毫不講理，無所不用其極，內地企業處身其規管的「刀口」之下，

便往往有機會成為「待宰的羔羊」，任人宰割，早前在美國納斯達克上市的內企瑞幸咖啡被揭發

有人在內部做假，這原本是個別企業本身的問題，但是已經有美國的證監會高層官員跑出來放話

，質疑在美國上市的中概股的可靠性，大有「一竹蒿打翻全船人」之勢，這其實已經是響起了的

一個警號。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）



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