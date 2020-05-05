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即市新聞

05/05/2020 10:00

《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國推動新基礎設施建設，雲計算業增長大

　　《ＥＴＦ透視》中國政府近期多次明確加快推進「新基礎設施」建設，以培育新的經濟增長
動能，促進產業升級換代。受益於此，雲計算行業也面臨前所未有的發展機遇，其擴張和滲透的
速度勢將加快，而相關行業的投資機會亦開始顯現。
　　在政府積極推動的同時，企業對雲技術的採納率也逐步提升。在新冠疫情得到控制后，企業
將「雲技術」用於復工和招聘，雲簽約、遠端協作、數位化管理和視頻招聘正有序推動經濟生活
的恢復。一些雲服務提供商則為中小企業提供免費的軟體，幫助他們度過困難時期。
　　在雲計算生態系統內，基礎設施即服務（ＩＡＡＳ）提供最基本的基礎服務，包括為用戶提
供服務器╱儲存、網路及資料數據中心（ＩＤＣ）╱內容傳遞網路（ＣＤＮ）服務。ＩＡＡＳ佔
據公共雲市場大量份額，２０１８年時約佔６２％或２７０億人民幣。該服務的業務模式是按需
付費（ｐａｙ－ａｓ－ｙｏｕ－ｇｏ），為用戶╱消費者提供減少資本支出及更有效及更靈活運
營的效益。

＊增長空間巨大＊

　　十多年來，透過大力投資於科技及建設基礎設施，中國互聯網公司持續在公共雲市場快速擴
張。服務提供商可利用規模經濟降低價格，從而引發價格彈性，而這將吸引更多用戶接納及提升
人均用戶消費。
　　２０１８年中國資訊科技服務支出僅佔環球資訊科技支出的３﹒９％，而中國的國內生產總
值佔環球國內生產總值的比例高達１５﹒７％。兩者之間巨大的差距表明，中國的資訊科技服務
支出在未來數年仍有巨大的增長空間。
　　據工業和信息化部報告，中國雲市場預計於２０１８－２０２２年按３２％的複合年增長率
增長，到２０２２年將達２９００億人民幣（４１０億美元）。預計公共雲佔總體雲市場的份額
由２０１８年的４０％增加至２０２２年的６０％。
《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員　陳承冲》

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