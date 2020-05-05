《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國推動新基礎設施建設，雲計算業增長大

《ＥＴＦ透視》中國政府近期多次明確加快推進「新基礎設施」建設，以培育新的經濟增長

動能，促進產業升級換代。受益於此，雲計算行業也面臨前所未有的發展機遇，其擴張和滲透的

速度勢將加快，而相關行業的投資機會亦開始顯現。

在政府積極推動的同時，企業對雲技術的採納率也逐步提升。在新冠疫情得到控制后，企業

將「雲技術」用於復工和招聘，雲簽約、遠端協作、數位化管理和視頻招聘正有序推動經濟生活

的恢復。一些雲服務提供商則為中小企業提供免費的軟體，幫助他們度過困難時期。

在雲計算生態系統內，基礎設施即服務（ＩＡＡＳ）提供最基本的基礎服務，包括為用戶提

供服務器╱儲存、網路及資料數據中心（ＩＤＣ）╱內容傳遞網路（ＣＤＮ）服務。ＩＡＡＳ佔

據公共雲市場大量份額，２０１８年時約佔６２％或２７０億人民幣。該服務的業務模式是按需

付費（ｐａｙ－ａｓ－ｙｏｕ－ｇｏ），為用戶╱消費者提供減少資本支出及更有效及更靈活運

營的效益。



＊增長空間巨大＊



十多年來，透過大力投資於科技及建設基礎設施，中國互聯網公司持續在公共雲市場快速擴

張。服務提供商可利用規模經濟降低價格，從而引發價格彈性，而這將吸引更多用戶接納及提升

人均用戶消費。

２０１８年中國資訊科技服務支出僅佔環球資訊科技支出的３﹒９％，而中國的國內生產總

值佔環球國內生產總值的比例高達１５﹒７％。兩者之間巨大的差距表明，中國的資訊科技服務

支出在未來數年仍有巨大的增長空間。

據工業和信息化部報告，中國雲市場預計於２０１８－２０２２年按３２％的複合年增長率

增長，到２０２２年將達２９００億人民幣（４１０億美元）。預計公共雲佔總體雲市場的份額

由２０１８年的４０％增加至２０２２年的６０％。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

