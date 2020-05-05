《股壇解碼－戴名》特朗普似有所恃；順騰國際（９３２）債台高築

《股壇解碼》上周末道指在兩個交易日下跌接近１０００點，完全抵銷了周三（２９日）的

５００點升幅，「跌突」之餘更負面消息不斷，Ｓ＆Ｐ成分股的盈利普遍下降，特朗普民望走低

，美國經濟數據表現極差都對市場造成負面影響，加上情報辦公室和特朗普對

ＣＯＶＩＤ－１９病毒來源的表述南轅北轍，更加令到市場對特朗普的公信力產生懷疑，特朗普

一直堅稱病毒來自武漢實驗室及提出向中國索取賠償，聲稱看過證據並指責中國希望他連任失敗

，在總統大選前夠膽如此肯定地對外宣稱，相信特朗普會利用那些「證據」幫助連任，雖然特朗

普的民望落後拜登，但普遍的美國人均認為特朗普比拜登搞經濟更「在行」，特朗普要連任的話

，相信除了手上「證據」外，道指的表現將舉足輕重，維持道指今年將創新高的預測。



＊峰迴路轉＊



金正恩再度露面粉碎謠言，市場對他的健康眾說紛紜，從南北韓和中朝邊境的部署猜測，朝

鮮短期內將很可能有大事發生，亞洲區市場無可避免地受到衝擊，加上台海再次因為中美巡航問

題重現緊張，投資者暫時宜抱審慎態度。



＊偃旗息鼓＊



國內適逢五一長假期，加上疫情的隔離令陸續放開，消費是否會因市民長期隔離而出現井噴

式增長很快自有分曉，估計在現行環境下出現的可能性十分低。這次疫情牽起世界多國的不滿，

從而帶出要把生產線移離中國的想法，假設外資真的將部分生產線（估計全部撤離是不可行）搬

離中國，中國的製造業可能有一半受影響或甚至關門，加上特朗普聲稱會加關稅來懲罰中國在疫

情上的處理不當，恐怕中國經濟今年很可能硬著陸，人民幣匯率走勢將決定中國今明兩年的經濟

表現。



＊請君入甕＊



港股在５月第一個交易日大跌１０００點，主要受上周末美股大跌所影響，恆指全日走勢平

穩，裂口低開後窄幅橫行，全日高低波幅３００點，雖然上周道指走勢疲弱，但大戶並沒有借恆

指低開後進一步造淡，相信大市下跌的空間已經不大。牛熊證街貨比例上升至４３：５７，只要

本周恆指周線出現陽燭便可以斷定大市已短暫見底，維持恆指上升的短期目標位在２５２００點

。



＊股票簡評＊



順騰國際控股（００９３２）主要從事保健、美容產品的製造和銷售業務。集團原名御藥堂

集團控股有限公司。集團主要業務包括品牌開發、製造及銷售自行開發的保健產品，當中包括美

容補品和產品。產品系列包括御藥堂、中大中藥傳承系列、格斯圖系列、奇異立寶系列及康寶庫

系列等。順騰國際控股同時亦提供線上廣告代理、電子商務推廣、線上支付和遊戲發行等多種業

務。截至去年（１９年）９月底的中期業績顯示集團隨時會出現資金周轉不靈和資不抵債的困境

，先看營業額在增長近５５％的情況下，股東應佔虧損竟然大升近一倍超過３０００萬。一般來

說營業額增長會帶來盈利增長或者虧損減少，但順騰國際控股偏偏「調轉」給投資者帶來虧損飆

升，集團給出的理由是非現金項目的公平值變動所造成，但投資者對這樣的解釋是否「賣帳」是

另一問題。持續下跌的毛利率拖低盈利，順騰國際控股要維持利潤只能想辦法增加銷售，但本地

零售業在近半年的經營環境有目共睹，相信集團下本年的銷售只會進一步倒退。存貨周轉期縮短

本來是好事，但應收帳周期的延長造成集團出現進一步的資金壓力，對本身債務纏身的順騰國際

控股來說並不是一件好事。最後要提的是集團截至去年（１９年）９月底的手頭現金及銀行結餘

約０﹒９５億，扣除銀行及其他借貸約０﹒６４億後還要面對１﹒７７億的可換股債券，帳面上

已是資不抵債，只要現金流稍稍減弱就可能會出現債務違約，這也是投資者要首先關注的問題。

順騰國際控股面對沉重的債務包袱兼有違約風險，投資者有貨在手宜先行沽出，股價下跌目標

０﹒１５元。《資深市場人士 戴名》



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