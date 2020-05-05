《日入而息》政府放寬限聚令及全民派口罩，港３月零售跌４２％

《今天重點》﹡林鄭指放寬「限聚令」至８人及７類商店恢復營運，５月８日起生效；將分

階段復課，中三至中五於本月２７日復課；林鄭月娥稱６月底向全民派一次

性口罩，另派發可重用口罩；現推全民派口罩是適當時機，暫未有計劃推第

三輪抗疫基金；薛永恆稱市民明早７時起可網上登記領取可重用口罩

﹡林鄭月娥稱本港首季經濟收縮８﹒９％，會採取逆周期措施；地政總署署長

調職屬平常事，與近日事件無關；林鄭回應陶輝事件：政府執法一視同仁，

依法辦事

﹡董建華梁振英牽頭成立香港再出發大聯盟，共同發起人包括李嘉誠；董建華

稱本港正面對疫情、經濟和政治危機，不會讓攬炒成功

﹡本港３月零售銷售按年跌４２％勝預期，首季跌３５％

﹡澳博（００８８０）首季盈轉虧錄４﹒０９億元虧損，博彩淨收益大跌近六

成

﹡莎莎國際（００１７８）料全年轉盈為虧蝕５－６億元



《即日市況》﹡港府放寬部分防疫限制措施，港股升２５４點收報２３８６８點



《美元匯價》﹡留意美匯１０天及２０天線所在９９﹒８０；歐元最新報１﹒０８３４╱

３８，日圓最新報１０６﹒７４╱７８



《公司業績》﹡澳博（００８８０）首季盈轉虧錄４﹒０９億元虧損，博彩淨收益大跌近六

成



《公司資訊》﹡原油寶投資人表示中行（０３９８８）願承擔負油價引致的損失、返還兩成

初始投資額

﹡先施（００２４４）今早開市前停牌，待公布內幕消息

﹡招商永隆銀行推出認購新股優惠，免首５萬元孖展利息及認購手續費

﹡綠心集團（０００９４）本月起恢復新西蘭砍伐活動

﹡建行（００９３９）已對帳戶商品業務系統升級，增實時強平功能

﹡神州數字（０８２５５）美國新西蘭金融附屬引入基金股權投資逾３０００

萬元

﹡偉祿集團（０１１９６）今早開市前停牌

﹡沛嘉醫療（０９９９６）今起招股淨籌２２億，入場費近１５５１５元

﹡建業新生活（０９９８３）今起招股入場費約７２７３元

﹡匯豐為保華建業安排１﹒５億元的綠色貿易貸款

﹡閱文集團（００７７２）急拆彈，明日與作家召開首場懇談會；閱文否認修

改作品更新時間等傳言，作家發起「５５斷更節」抵制

﹡當代置業（０１１０７）４月合約銷售額按年跌逾２２％

﹡歐舒丹（００９７３）上季銷售淨額跌０﹒７％，全年度增長１５﹒２％

﹡時代中國（０１２３３）４月合同銷售金額按年跌１０％

﹡中國優通（０６１６８）改名為中國優通未來空間產業集團

﹡莎莎國際（００１７８）營商環境十分艱難，已即時全方位減低成本

﹡中軟國際（００３５４）夥華為及重慶西永綜合保稅區建鯤鵬產業生態中心

﹡信利國際（００７３２）４月份營業淨額年減少２﹒７％



《神州民企》﹡明發（００８４６）首季合同銷售按年跌２９％至１４﹒９億元人民幣

﹡樂遊（０１０８９）控股股東或獲新收購要約，創夢天地（０１１１９）排

他期間不會進一步磋商

﹡世茂房地產（００８１３）４月份合約銷售額按年升４１％

﹡中教控股（００８３９）成功中標一幅大灣區地塊興建大學校園

﹡融創中國（０１９１８）４月份合同銷售額按年下跌１３﹒７％

﹡證監會表示取得針對山東墨龍（００５６８）的法庭命令



《中國要聞》﹡「五一」４天假期全國接待遊客逾億人次，大減４７％；「五一」期間北京

消費市場回暖，直播帶貨銷售增速快

﹡深圳首季新設企業同比升６﹒６％，戰略新興產業逆增

﹡通滬鐵路提速試驗達標，力爭６月底開通運營

﹡ＩＢ要求持倉中概股客戶提高保證金，澄清非區別待遇

﹡中國城鎮居民家庭資產均值逾３００萬元

﹡安邦出售美酒店資產告吹，買方拒履約稱安邦違約在先

﹡華為Ｐ３０ Ｐｒｏ新版本將以促銷形式於下周五發布

﹡中國外交智囊報告表示全球反華情緒高漲，需作最壞準備

﹡努欽稱特朗普正評估懲罰中國選項

﹡美共和黨議員擬查中國滲透美國高校，矛頭指孔子學院

﹡華府任命聯邦養老金新委員，或影響基金投資中國決定

﹡據報特斯拉上海工廠將擴容一倍，用於生產零件及Ｍｏｄｅｌ Ｙ

﹡上海五五購物節消費額已超百億

﹡順豐表示中郵智遞成蜂巢網絡全資子公司，三泰控股退出

﹡深市公司首季少賺２５﹒８％，服務業公司淨利降四成



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０７７４﹒６１點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱本港首季經濟收縮８﹒９％，會採取逆周期措施；地政總署署長

調職屬平常事，與近日事件無關；林鄭回應陶輝事件：政府執法一視同仁，

依法辦事

﹡梁鳳儀黃宜弘發聲明否認挪用公款指控

﹡黎智英參與未經批准遊行月中再訊，涉恐嚇罪８月上庭

﹡渣打料港次季經濟較首季惡劣，失業率或升破５﹒２％；第二季渣打中小企

指數按季跌６﹒９至２６﹒２，企業營商信心疲弱

﹡本港３月零售銷售按年跌４２％勝預期，首季跌３５％；本港４月住宅樓宇

買賣合約總值３３７億，按年跌５２％

﹡數碼港表示眾安系內虛銀和虛擬保險業務可產生協同效應

﹡董建華梁振英牽頭成立香港再出發大聯盟，共同發起人包括李嘉誠；董建華

稱本港正面對疫情、經濟和政治危機，不會讓攬炒成功

﹡按證公司表示定息按揭試驗計劃周四起接受申請



《新冠肺炎》﹡衛生防護中心表示今日沒有新增本地確診個案

﹡林鄭月娥稱６月底向全民派一次性口罩，另派發可重用口罩；現推全民派口

罩是適當時機，暫未有計劃推第三輪抗疫基金；目前是時候放寬社交距離措

施，將會盡快公布；放寬「限聚令」至８人及７類商店恢復營運，５月８日

起生效；將分階段復課，中三至中五於本月２７日復課

﹡楊潤雄稱跨境學童復課安排需與內地當局商討

﹡國務院聯防聯控機制聯絡組赴湖北武漢研究下一步工作

﹡上海迪士尼樂園有望於５月中下旬恢復開園

﹡次輪抗疫基金今起申請，料１﹒６萬間餐飲業處所受惠

﹡許樹昌稱輸入性個案風險仍大，防疫措施只可逐步放寬

﹡楊永強稱港府應把抗疫融入生活，防疫或成「新常態」

﹡薛永恆稱市民明早７時起可網上登記領取可重用口罩

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