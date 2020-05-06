《日出而作》美股全線上升，紐油五連升，金偏軟

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３８８３﹒０９ 升１３３﹒３３點╱０﹒５６％

標普５００ ２８６８﹒４４ 升 ２５﹒７０點╱０﹒９０％

納斯達克 ８８０９﹒１２ 升 ９８﹒４１點╱１﹒１３％

倫敦富時１００ ５８４９﹒４２ 升 ９５﹒６４點╱１﹒６６％

法蘭克福ＤＡＸ １０７２９﹒４６ 升２６２﹒６６點╱２﹒５１％

巴黎ＣＡＣ４０ ４４８３﹒１３ 升１０４﹒９０點╱２﹒４０％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒４３，歐元兌美元１﹒０８３９



《最新資訊》﹡Ｒａｆｆｌｅｓ超購逾１３倍，每股５亳下限定價

﹡虎門大橋異常抖動，廣東省交通集團稱懸索橋結構安全

﹡蘋果計劃下月中舉行年度全球開發者大會

﹡迪士尼上季盈利大挫逾九成遜預期，取消派息

﹡美國上月服務業ＰＭＩ終值僅２７，遜預期創新低

﹡美國上月非製造業指數跌至４１﹒８，創逾十一年新低

﹡歐洲央行宣布將繼續在職責範圍內竭盡全力提振通脹

﹡獲恆地（０００１２）借地，博愛向城規會申建１０幢過渡屋

﹡新西蘭央行預計隔離措施將令季度經濟增長大削３７％

﹡ＡＩＣ資管業務新規出爐，萬億債轉股市場迎機遇

﹡深交所力推創業板五大安排

﹡市場憧憬解封重啟經濟，美股收高道指漲１３３點

﹡德國法院裁決打壓歐元，美元走強

﹡上海迪士尼樂園５月１１日起實行限流重新開放

﹡五一假期上海城市公園遊客量較去年少近一半

﹡五五購物節啟動２４小時，上海消費總額近１５７億元

﹡ＮＯＭＡＤ（０８６４５）九個月純利料大跌９１﹒５％

﹡春能控股（０８４３０）料首季虧損增至最多７０萬坡元

﹡富臨集團（０１４４３）料全年度虧損逾２億元

﹡傳沙特本月因需求下滑，石油出口將降至近十年最低

﹡疫情礙遴選工作，授勳名單改國慶日公布

﹡曹貴子涉詐騙案，５支票曾存曹帳戶

﹡中行確定「原油寶」和解方案，承擔客戶負價虧損

﹡世衛高力中國正研究新冠病毒動物來源，相信其能力

﹡食肆每？上限８人，黃家和可做更多家庭客

﹡特朗普將公布疫情起源報告，望中國公布所有資訊

﹡崔天凱最早報告新冠病毒病例的地方不一定是源頭

﹡康文署部分設施重開，健身中心做運動可脫口罩

﹡ＵＴＳ（０６１１３）周一恢復馬來西亞業務營運

﹡太和控股（００７１８）申請註銷新加坡商品貿易業務

﹡泛海酒店（００２９２）１﹒８億元購中國恆大（０３３３３）票據

﹡金管局夥證監，設綠色金融小組

﹡時時服務（０８１８１）授出１８００萬元年息率５％貸款

﹡新意網（０１６８６）簽８﹒２１億建築合同荃灣建高端數據中心

﹡億仕登（０１６５６）與德國企業合資在亞洲銷售消毒產品

﹡融信中國（０３３０１）４月銷售額按年跌５％

﹡融眾金融（０３９６３）１７８０萬元售基礎資產



《國企紅籌》﹡中國誠通（００２１７）２﹒７億元售物業股權，料賺４６２４萬元

﹡中核國際（０２３０２）料去年蝕不少於２﹒１９億元



《神州民企》﹡中芯國際（００９８１）擬發人幣新股，滬科創板上市

﹡嘉藝控股（０１０２５）一主要客戶母公司申破產保護，影響或不利

