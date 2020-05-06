《油金掠影》多國放鬆封鎖布油重返三十美元，金價靠穩千七美元

《經濟通通訊社６日專訊》部分歐洲和亞洲國家及美國的幾個州開始放寬防疫封鎖措施，油

價周二（５日）飆升，布油重返三十美元大關。

布蘭特原油期貨連升六天，而美國原油期貨亦錄得五連升。

布蘭特原油期貨抽升３﹒７７美元或１３﹒９％，報每桶３０﹒９７美元。美國原油期貨飆

升２０﹒５％或４﹒１７美元，報每桶２４﹒５６美元。

意大利、西班牙、尼日利亞和印度，以及包括俄亥俄州在內的美國幾個州份開始允許部分員

工重返工作崗位，並開放建築工地、公園和圖書館。

分析認為，放鬆封鎖措施有利於維持供求平衡，但航空運輸業料不會快速反彈。

另外，消息人士稱，沙特５月原油出口料降至約６００萬桶╱日，為近十年來最低。



＊鈀金曾觸一個月最低水平＊



雖然各國陸續放鬆封鎖措施，及大規模的刺激措施有助提振市場氣氛，惟金價周二仍然企穩

於千七美元上方。

現貨金揚０﹒２％，報每盎司１７０５﹒５７美元。美國黃金期貨則滑０﹒２％，報每盎司

１７１０﹒６０美元。

全球股市結束三連跌，國際油價亦創九個月來持續時間最長的升勢。

分析師指，現時市場上充斥著大量刺激措施，料各國央行將在一段長時間內維持零利率，股

市波動仍大。不過，市場因解封感到樂觀，意味著利率將略有上升，推動美元走強，削減黃金的

吸引力。

同時，市場也密切關注不斷加劇的中美局勢。

其他貴金屬，鈀金下跌３％，報每盎司１７９２﹒０８美元，盤中曾觸一個月最低

１７４７﹒３１美元。鉑金升０﹒３％，報每盎司７６８﹒０８美元。白銀漲０﹒８％，報每盎

司１４﹒９６美元。（ｆｚ）

