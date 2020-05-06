《油金掠影》多國放鬆封鎖布油重返三十美元，金價靠穩千七美元

《經濟通通訊社６日專訊》部分歐洲和亞洲國家及美國的幾個州開始放寬防疫封鎖措施，油
價周二（５日）飆升，布油重返三十美元大關。
布蘭特原油期貨連升六天，而美國原油期貨亦錄得五連升。
布蘭特原油期貨抽升３﹒７７美元或１３﹒９％，報每桶３０﹒９７美元。美國原油期貨飆
升２０﹒５％或４﹒１７美元，報每桶２４﹒５６美元。
意大利、西班牙、尼日利亞和印度，以及包括俄亥俄州在內的美國幾個州份開始允許部分員
工重返工作崗位，並開放建築工地、公園和圖書館。
分析認為，放鬆封鎖措施有利於維持供求平衡，但航空運輸業料不會快速反彈。
另外，消息人士稱，沙特５月原油出口料降至約６００萬桶╱日，為近十年來最低。
＊鈀金曾觸一個月最低水平＊
雖然各國陸續放鬆封鎖措施，及大規模的刺激措施有助提振市場氣氛，惟金價周二仍然企穩
於千七美元上方。
現貨金揚０﹒２％，報每盎司１７０５﹒５７美元。美國黃金期貨則滑０﹒２％，報每盎司
１７１０﹒６０美元。
全球股市結束三連跌，國際油價亦創九個月來持續時間最長的升勢。
分析師指，現時市場上充斥著大量刺激措施，料各國央行將在一段長時間內維持零利率，股
市波動仍大。不過，市場因解封感到樂觀，意味著利率將略有上升，推動美元走強，削減黃金的
吸引力。
同時，市場也密切關注不斷加劇的中美局勢。
其他貴金屬，鈀金下跌３％，報每盎司１７９２﹒０８美元，盤中曾觸一個月最低
１７４７﹒３１美元。鉑金升０﹒３％，報每盎司７６８﹒０８美元。白銀漲０﹒８％，報每盎
司１４﹒９６美元。（ｆｚ）
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