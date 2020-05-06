《華爾街內望》市場憧憬解封重啟經濟，美股收高道指漲１３３點

《經濟通通訊社６日專訊》醫療保健股攀升，油價勁揚，加上多個國家和美國各州放寬疫情

期間實施的限制措施，試圖重啟經濟，美股周二（５日）上漲。

道指漲１３３點或０﹒５６％，報２３８８３點。標指漲２５點或０﹒９％，報２８６８點

。納指漲９８點或１﹒１３％，報８８０９點。

意大利在內的部分遭受疫情重創的國家，以及包括加州在內的美國部分州本周開始試探性放

寬封鎖措施，增加石油需求復甦的希望。

聯儲局副主席克拉里達表示，受全球企業應對疫情大流行而被迫關停影響，美國經濟可能在

次季大幅萎縮，但復甦或將在今年下半年開始。

最新數據顯示，上月美國龐大的服務業出現近十年半來首次萎縮，主要受減緩疫情蔓延，政

府採取嚴厲措施拖累，市場亦關注本周將公布的勞動力市場數據。

個股方面，製藥商輝瑞漲２﹒４％，公司與德國合作夥伴已開始交付實驗性新冠肺炎疫苗，

並用於人體試驗。Ｒｅｇｅｎｅｒｏｎ ＰｈａｒｍＰｈａｒｍｔｉｃａｌｓ大漲６％，公司

實驗性混合型抗體可能在夏日面市。

世界第三大郵輪營運商Ｎｏｒｗｅｇｉａｎ Ｃｒｕｉｓｅ Ｌｉｎｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

暴跌２２﹒６％，公司表示對繼續保持營運持懷疑態度。

指標十年期公債收益率升２個基點至０﹒６５４％。（ａｌ）

