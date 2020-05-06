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即市新聞

06/05/2020 07:50

《華爾街內望》市場憧憬解封重啟經濟，美股收高道指漲１３３點

　　《經濟通通訊社６日專訊》醫療保健股攀升，油價勁揚，加上多個國家和美國各州放寬疫情
期間實施的限制措施，試圖重啟經濟，美股周二（５日）上漲。
　　道指漲１３３點或０﹒５６％，報２３８８３點。標指漲２５點或０﹒９％，報２８６８點
。納指漲９８點或１﹒１３％，報８８０９點。
　　意大利在內的部分遭受疫情重創的國家，以及包括加州在內的美國部分州本周開始試探性放
寬封鎖措施，增加石油需求復甦的希望。
　　聯儲局副主席克拉里達表示，受全球企業應對疫情大流行而被迫關停影響，美國經濟可能在
次季大幅萎縮，但復甦或將在今年下半年開始。
　　最新數據顯示，上月美國龐大的服務業出現近十年半來首次萎縮，主要受減緩疫情蔓延，政
府採取嚴厲措施拖累，市場亦關注本周將公布的勞動力市場數據。
　　個股方面，製藥商輝瑞漲２﹒４％，公司與德國合作夥伴已開始交付實驗性新冠肺炎疫苗，
並用於人體試驗。Ｒｅｇｅｎｅｒｏｎ　ＰｈａｒｍＰｈａｒｍｔｉｃａｌｓ大漲６％，公司
實驗性混合型抗體可能在夏日面市。
　　世界第三大郵輪營運商Ｎｏｒｗｅｇｉａｎ　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｌｉｎｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
暴跌２２﹒６％，公司表示對繼續保持營運持懷疑態度。
　　指標十年期公債收益率升２個基點至０﹒６５４％。（ａｌ）

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