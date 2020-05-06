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即市新聞

06/05/2020 16:41

《盤後部署》多國重啟經濟兼北水重開，港股有望試上五十天線

　　《經濟通通訊社６日專訊》意大利和印度等國家及美國幾個州份開始重啟經濟，環球市場氣
氛造好，加上內地五一假期後Ａ股復市，重新有北水流入，港股今早貼近平開報２３８６８點。
其後有消息稱，美國正考慮將部分中國商品關稅排除延長一年，多個利好消息刺激下，港股最多
飆３６６點，報２４２３５點，重上兩萬四，兼一下子收復十天線（約２４０６７）及廿天線
（約２４０７４）。內地疫情受控內需及餐飲股再被炒起，憧憬全球或掀起復工潮手機設備股領
跑藍籌，港股最終收報２４１３７點，升２６８點或升１﹒１３％，主板成交１０９５﹒９２億
元大增５５﹒５％。國企指數報９８０７點，升１０９點或升１﹒１３％。
　　Ａ股復市首日反覆向上。上證綜合指數報２８７８點，升１８點或升０﹒６３％。深證成分
指數報１０８８３點，升１６１點或升１﹒５１％。兩市合計成交７２１１﹒１１億元人民幣。

＊內地上月進出口或跌雙位數，特朗普又出減稅招＊

　　繼美國上日（５日）公布３月貿易帳後，中國明日（７日）亦將公布４月份進出口數據。３
月份美國貿易赤字擴大，出口跌幅創紀錄，進口跌幅為１１年來最大，這顯示疫情正顛覆全球商
品和服務流動。因此，市場普偏預測中國４月進出口按年跌幅將擴大至兩位數，機構預估出口變
幅中值為負１５﹒７％，進口中值為負１２﹒４％。隨著新冠疫情在全球大流行，多國為防疫而
鎖國，中國貨品外需短期仍然受到較大下行壓力。另外，４月份美國、歐元區製造業ＰＭＩ只有
３６﹒９％及３３﹒６％，全球貿易可能出現萎縮。
　　面對如此疲弱的經濟數據，美國總統特朗普又再準備出招。據《紐約時報》引述知情人士及
專家報道，特朗普正考慮企業和投資者減稅措施，包括降低資本利得稅。不過，美國兩黨仍就下
一輪刺激經濟計劃膠著。共和黨人士要求計劃中包含減稅和企業債務保護措施，而民主黨則要求
提高６５００億美元小型企業紓困計劃透明度。特朗普亦表示，若新一輪刺激措施沒有包括下調
薪資稅，他將不會予以支持。

＊重磅經濟數據將公布，港股本周後段或較大波動＊

　　隨著愈來愈多國家宣布放鬆封鎖重啟經濟，提振燃料需求，國際油價回升，金融市場氣氛得
到改善，加上今日Ａ股復市，港股重獲北水加持，重返兩萬四並一下子收復兩條主要移動平均線
。預料港股在現水平開始喘穩，若有更多大經濟體宣布解封，下一階段或能試上五十天線（約
２４３７６點），並逐步補回本周一（４日）的下跌裂口（２３８９８至２４５５０點）。
　　惟本周後段有較多的重磅數據公布，今晚美國公布ＡＤＰ就業人數變動數據，市場預期減少
逾２０００萬人，該數據亦視為本周五（８日）美國失業率的前瞻；而中國方面，明天亦會公布
上月進出口數據。相信港股本周後段會有較大波動，料於２３５００點有支持。（ｆｚ）

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