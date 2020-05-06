【油市博奕】傳沙特本月因需求下滑，石油出口將降至近十年最低

《經濟通通訊社６日專訊》據路透社引述消息人士指，沙特本月原油出口預計將降至每日約
６００萬桶，其中約每日４００萬桶將銷往亞洲，而對美出口預計將不足每日６０萬桶，創近十
年來最低水平，而隨著新冠肺炎危機打擊需求，國內煉油產量料同樣下降。
沙特已開始進一步利用天然氣發電，以節省原油用於出口，但全球石油需求下降意味有更多
廉價原油可供國內使用，亦意味今年夏日隨著市場開始使用冷氣，電力需求將飆升，將消費更多
的石油。（ａｌ）
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