【油市博奕】傳沙特本月因需求下滑，石油出口將降至近十年最低

《經濟通通訊社６日專訊》據路透社引述消息人士指，沙特本月原油出口預計將降至每日約

６００萬桶，其中約每日４００萬桶將銷往亞洲，而對美出口預計將不足每日６０萬桶，創近十

年來最低水平，而隨著新冠肺炎危機打擊需求，國內煉油產量料同樣下降。

沙特已開始進一步利用天然氣發電，以節省原油用於出口，但全球石油需求下降意味有更多

廉價原油可供國內使用，亦意味今年夏日隨著市場開始使用冷氣，電力需求將飆升，將消費更多

的石油。（ａｌ）

