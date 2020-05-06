《中資異動》中芯開市飆６％，擬於滬科創板上市，募資發展新項目

《經濟通通訊社６日專訊》中芯國際（００９８１）高開５﹒９％，報１６﹒１６元；成交

約９４３萬股，涉資１﹒５２億元。

該集團公布，建議在上海證交所科創板上市，擬發行不超逾１６﹒８６億股人民幣股份，惟

需取決於市況、股東批准及監管批准等。該集團指，有關募集資金擬用約４０％用於投資於

「１２英吋芯片ＳＮ１項目」、約２０％用作先進及成熟工藝研發項目儲備資金及約４０％用作

補充流動資金。

該集團建議發行每股面值０﹒００４美元的人民幣股份，面值與香港股份相同，擬發人民幣

股份屬新股，佔去年底已發行股份總數及將予發行人民幣股份數目之和的擴大後股本不超過２５

％，假設有關人民幣股份的超額配股權未獲行使，核心關連人士所持其香港股份的股權將由３２

﹒１４％攤薄至２４﹒２２％，公眾持股量由６７﹒８６％攤薄至５１﹒１４％。

現時，恆生指數報２３８６８點，跌不足１點，主板成交１７﹒６２億元。國企指數報９６

９９點，升１點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯國際 （００９８１） １６﹒１６元 升５﹒９０％

華虹半導體（０１３４７） １５﹒８０元 升４﹒６４％

ＡＳＭ （００５２２） ７８﹒９０元 跌０﹒６３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

