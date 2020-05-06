《午市前瞻》經濟數據及業績拖累氣氛，港股料２４０００水平上落

《經濟通通訊社６日專訊》近日再有多個歐洲和亞洲國家及美國的州份放鬆封鎖重啟經濟，

市場氣氛進一步改善，隔晚美股連續第二日上升，港股今早貼近平開報２３８６８點，隨後內媒

報道美國考慮將部分中國商品關稅排除延長一年，加上Ａ股假期復市首日，重新有北水流入，推

動港股上揚。半日最高見２４０７６點升２０８點，重上兩萬四。國際油價回升三桶油造好，手

機設備股跑出，港股中午收報２４０２６點，升１５７點或升０﹒６６％，主板成交

５４６﹒３３億元。國企指數報９７５９點，升６１點或升０﹒６３％。

Ａ股復市首日表現反覆。上證綜合指數半日收２８６２點，升２點，成交１８３５﹒９３億

元人民幣。深證成份指數報１０８０４點，升８２點或升０﹒７７％，成交２４５７﹒３９億元

人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１３％，報３８﹒９５元；港交所（００３８８）

下滑０﹒４７％，報２５２﹒４元；騰訊（００７００）揚０﹒５４％，報４０８﹒２元；建行

（００９３９）企穩，報６﹒０９元；友邦（０１２９９）漲１﹒９９％，報６９﹒２元；平保

（０２３１８）升０﹒３８％，報７８﹒４元。



＊中芯擬滬科創板上市，芯片股齊升＊



中芯國際（００９８１）擬在上海證交所科創板上市，募集資金發展「１２英吋芯片ＳＮ１

項目」，半日股價抽升１０﹒７５％，報１６﹒９元。部分晶片股亦跟隨走高，華虹半導體

（０１３４７）跟漲５﹒５６％，報１５﹒９４元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升２﹒３３％

，報８１﹒２５元；惟腦洞科技（０２２０３）跌２﹒３８％，報０﹒４１元；上海復旦

（０１３８５）則軟０﹒１８％，報５﹒５７元。

多國重啟經濟，市場憧憬供應鏈將快速恢復，手機設備股回勇。舜宇光學（０２３８２）走

高４﹒８３％，報１１２﹒９元，為半日表現最好藍籌；瑞聲科技（０２０１８）升３﹒４３％

，報３７﹒７元；丘鈦科技（０１４７８）飆升７﹒２５％，報９﹒９１元；高偉電子

（０１４１５）大漲４﹒８８％，報２﹒１５元；其中，小米（０１８１０）印度市場高管透露

，其印度製造合作夥伴將恢復生產，漲４﹒１７％，報１０﹒５元。

日前股神巴菲特沽清航空股，加上國際油價回升，港股航空股繼續受壓。國泰

（００２９３）軟０﹒９８％，報９﹒０５元；東航（００６７０）急挫４﹒５８％，報

２﹒９２元；國航（００７５３）下滑１﹒８９％，報５﹒１８元；南航（０１０５５）跌

３﹒８５％，報３﹒５元。



＊神州疫情受控，九毛九續破頂＊



神州疫情已經受控，五一黃金周接待國內遊客１﹒１５億人次，今日餐飲股標青。九毛九

（０９９２２）繼續升１﹒８７％，報１１﹒９６元，盤中高見１２﹒３６元破頂；呷哺呷哺

（００５２０）抽升４﹒３２％，報７﹒７２元；海底撈（０６８６２）漲３﹒４％，報

３４﹒９５元；頤海國際（０１５７９）上升４﹒７１％，報６４﹒４５元。

機構數據顯示，上月內地重卡市場銷售量較上月大增５０％，按年增５２％，重型機械股造

好。中國重汽（０３８０８）飆７﹒０２％，報１６﹒７６元；濰柴動力（０２３３８）急升

３﹒９６％，報１４﹒７元；三一國際（００６３１）揚１﹒５３％，報３﹒９８元；中國龍工

（０３３３９）走高１﹒１９％，報２﹒５５元。

憧憬內地政府繼續出台政策推汽車消費，汽車股繼續上揚。吉利汽車（００１７５）升

２﹒８１％，報１２﹒４２元；廣汽集團（０２２３８）走高３﹒９７％，報７﹒０７元；北京

汽車（０１９５８）抽升２﹒７％，報３﹒４２元；長城汽車（０２３３３）漲２﹒７４％，報

５﹒２５元；華晨中國（０１１１４）揚１﹒９７％，報７﹒２６元。



＊黃德几﹕新經濟股復甦動力強，建議待調整再吸納＊



港股連續兩日反彈，金利豐證券研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，近日關稅議題

主要為市場提供回調借口，因為港股由３月低位反彈至今累積一定升幅。他又指，近期美元及港

元強勢，資金或多或少在股票市場有所部署，對傳統「五窮月」的看法並不那麼悲觀。不過，隨

著實體經濟及企業業績數據均強差人意，亦影響市場氣氛。

他認為，港股五月上行空間不大，２５０００點有相當大阻力，料在２４０００點水平上落

，初步支持位為２３５００點。

至於股份部署方面，他維持對新經濟股樂觀的看法，因為隨著內地復工，整體板塊的復甦動

力一定較舊經濟股為佳，而早前因疫情而滯後的消費力有機會逐步釋放，有利零售股及網上消費

；惟需關注內地失業率上升及民眾收入下跌，或抵銷部分有利因素。當中，他對阿里巴巴

（０９９８８）持中性看法，認為回落至接近招股價（１７６元）水平始吸引，而其他新經濟股

包括平安好醫生（０１８３３）及美團點評（０３６９０）亦宜等待調整再吸納。

（ｙｋ、ｆｚ）

