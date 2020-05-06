傳匯控尋求就新加坡石油商ＺｅｎＲｏｃｋ申請司法管理

《經濟通通訊社６日專訊》《彭博》及《路透》引述消息報道指，匯控（００００５）已向

新加坡高等法院，就石油商ＺｅｎＲｏｃｋ申請司法管理。

報道指，除匯控外，ＺｅｎＲｏｃｋ亦有法國外貿銀行、中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）等至少１０名債權人。ＺｅｎＲｏｃｋ沒有回應評論，而匯控亦拒絕就事

件評論。

早前，包括匯豐在內的銀行在新加坡興隆集團至少有３０億美元的風險敞口。（ｓｋ）

