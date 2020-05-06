傳匯控尋求就新加坡石油商ＺｅｎＲｏｃｋ申請司法管理

《經濟通通訊社６日專訊》《彭博》及《路透》引述消息報道指，匯控（００００５）已向
新加坡高等法院，就石油商ＺｅｎＲｏｃｋ申請司法管理。
報道指，除匯控外，ＺｅｎＲｏｃｋ亦有法國外貿銀行、中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）等至少１０名債權人。ＺｅｎＲｏｃｋ沒有回應評論，而匯控亦拒絕就事
件評論。
早前，包括匯豐在內的銀行在新加坡興隆集團至少有３０億美元的風險敞口。（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道06/05/2020
《Make Money》新手點抽新股？一文睇晒懶人包！
|剖析天下06/05/2020
【白宮前戰】侵侵拜登對華「鬥鷹」 恐觸種族主義浪潮
|剖析天下06/05/2020
【白宮前戰】肺疫亡魂超越戰 上屆大選紅色州或反水特朗普
|FOCUS06/05/2020
【FOCUS】A股愈嚇愈升 港樓市真考驗或至
|生財有道06/05/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：中芯中線料破18元
|樓市「胡」言06/05/2020
回應谷友查詢：按揭保費都分幾種！千祈唔好揀錯！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰