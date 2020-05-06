  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2020 17:58

傳匯控尋求就新加坡石油商ＺｅｎＲｏｃｋ申請司法管理

　　《經濟通通訊社６日專訊》《彭博》及《路透》引述消息報道指，匯控（００００５）已向
新加坡高等法院，就石油商ＺｅｎＲｏｃｋ申請司法管理。
　　報道指，除匯控外，ＺｅｎＲｏｃｋ亦有法國外貿銀行、中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）等至少１０名債權人。ＺｅｎＲｏｃｋ沒有回應評論，而匯控亦拒絕就事
件評論。
　　早前，包括匯豐在內的銀行在新加坡興隆集團至少有３０億美元的風險敞口。（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/05/2020
《Make Money》新手點抽新股？一文睇晒懶人包！
剖析天下06/05/2020
【白宮前戰】侵侵拜登對華「鬥鷹」　恐觸種族主義浪潮
剖析天下06/05/2020
【白宮前戰】肺疫亡魂超越戰　上屆大選紅色州或反水特朗普
FOCUS06/05/2020
【FOCUS】A股愈嚇愈升　港樓市真考驗或至
生財有道06/05/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：中芯中線料破18元
樓市「胡」言06/05/2020
回應谷友查詢：按揭保費都分幾種！千祈唔好揀錯！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Shang 尚芳保健發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金