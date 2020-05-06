金管局美元流動資金安排投標申請額１４億美元

《經濟通通訊社６日專訊》金管局首次根據臨時美元流動資金安排進行投標，申請額及配發

額均為１４億美元，最低及最高接納息率分別為０﹒３５及０﹒３７厘，還款日期為５月１４日

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這是金管局上月設立總額為１００億美元的臨時性美元流動資金安排的首次投標。金管局以

美國聯儲局的「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排」取得資金，以回購交易形式為本港持牌

銀行提供為期７天的美元流動性支援，有關安排將維持至９月３０日。（ｃｌ）

