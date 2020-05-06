《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美公布新申請失業金人數

《經濟通通訊社６日專訊》明日（７日），內地公布４月財新服務業採購經理人指數

（ＰＭＩ），美國公布一周首次申請失業救濟金人數。



＊英倫銀行議息＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加彭博一場

在線研討會。８：３０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克通過視訊就「新冠疫情的金融衝擊」發

表演說。

明早１１：００ａｍ，歐盟駐中國大使Ｎｉｃｏｌａｓ Ｃｈａｐｕｉｓ將就歐中關係舉行

線上記者會。

明午３：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯透過視訊會議發表歐洲央行２０１９年年報。

２：００ｐｍ，英倫銀行公布貨幣政策報告，宣布利率決議並公布會議記錄。



＊內地公布４月財新服務業採購經理人指數＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由３﹒７５％下調至

３﹒２５％。９：４５ａｍ，中國公布４月財新服務業採購經理人指數，料由４３升上５０﹒１

。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



明午２：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。７：３０ｐｍ，美國公布

４月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：３０ｐｍ，美國公布第一季非農業生產力，料由

２﹒２％下跌至負５﹒５％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由３８３﹒９萬跌３００萬；

連續申請失業救濟金人數料由１７９９萬上升至１９８０萬。

１０：００ｐｍ，加拿大公布４月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。



＊港交所和宏利派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）、宏利金融－Ｓ

（００９４５）和百威亞太（０１８７６）等。（ｈｏ）

