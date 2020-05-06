《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美公布新申請失業金人數

《經濟通通訊社６日專訊》明日（７日），內地公布４月財新服務業採購經理人指數
（ＰＭＩ），美國公布一周首次申請失業救濟金人數。
＊英倫銀行議息＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加彭博一場
在線研討會。８：３０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克通過視訊就「新冠疫情的金融衝擊」發
表演說。
明早１１：００ａｍ，歐盟駐中國大使Ｎｉｃｏｌａｓ Ｃｈａｐｕｉｓ將就歐中關係舉行
線上記者會。
明午３：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯透過視訊會議發表歐洲央行２０１９年年報。
２：００ｐｍ，英倫銀行公布貨幣政策報告，宣布利率決議並公布會議記錄。
＊內地公布４月財新服務業採購經理人指數＊
在數據方面，明早５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由３﹒７５％下調至
３﹒２５％。９：４５ａｍ，中國公布４月財新服務業採購經理人指數，料由４３升上５０﹒１
。
＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊
明午２：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。７：３０ｐｍ，美國公布
４月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：３０ｐｍ，美國公布第一季非農業生產力，料由
２﹒２％下跌至負５﹒５％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由３８３﹒９萬跌３００萬；
連續申請失業救濟金人數料由１７９９萬上升至１９８０萬。
１０：００ｐｍ，加拿大公布４月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。
＊港交所和宏利派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）、宏利金融－Ｓ
（００９４５）和百威亞太（０１８７６）等。（ｈｏ）
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