《小傳日記》Ａ場復市向上衝，魚缸起哄要跟風！

《小傳日記》花旗國孖屐連續兩日上升，花旗國總統侵侵（特朗普）澄清話自己並無講過新

冠肺炎病毒係來自武漢實驗室，而花旗國貿易代表辦公室亦考慮將部分神州商品關稅排除延長一

年，近排鬧得熱哄哄嘅關稅戰似乎有緩和跡象。但香江魚缸今日只係平開報２３８６８點，不過

已經係全日最低點，之後無幾耐就重上兩萬四。隨著神州孖屐今日復市兼逐步收復失地，香江呢

邊亦逐步擴大升幅，重上十天線（約２４０６２點）及廿天線（約２４０７１點）。

油價五連升，三桶油走高，手機設備佬亦做得唔錯，帶動魚缸午後愈升愈有，最多飆３６７

點報２４２３５點。最終，魚缸收報２４１３７，升２６８點或升逾１巴仙，主板成交

１０９５﹒９２億銀急升逾五成半。國貨報９８０７，升１０９點或升逾１巴仙。

Ａ場先跌後升，上證指數報２８７８，漲１８點，幅度逾半個巴仙。深成指數報

１０８８３，升１６１點或升近２巴仙。兩市成交７２１１﹒１１億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）被摩通削「他屐」至３８﹒５銀，全日無升跌報３９

銀；生發發（００３８８）跌２亳子報２５３﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）漲逾２巴仙，報

６９﹒２５銀；神州移動（００９４１）跌近１巴仙，報５９﹒７銀；標普料內銀不良貸款率飆

一成，建行（００９３９）倒升逾半巴仙，報６﹒１３銀。

藥佬普遍造好，中生製藥（０１１７７）飆近６巴仙，報１１﹒８４銀，成為最大升幅藍戰

士。



＊孖屐氣氛好ＡＴＭ走高，華為銷量佳舜宇多人買＊



新經濟股今日隨市炒上，ＡＴＭ三子各有進帳，其中連跌咗四日嘅阿里巴巴（０９９８８）

獲瑞信唱好，維持「他屐」２７４銀，今日反彈近３巴仙，報１９３﹒６銀；美團點評

（０３６９０）踢高近４巴仙，報１０８銀；ＱＱ（００７００）起哄近１巴仙，報４１０銀。

其他新經濟股方面，閱文集團（００７７２）針對「奴隸合同」風暴對外闢謠，連續兩日反彈，

續升近７巴仙，報３５﹒４銀；眾安在綫（０６０６０）飆逾７巴仙，報２７﹒１銀。

手機佬今日都好Ｈａｐｐｙ，華為出貨量好過孖屐預期，帶動舜宇光學（０２３８２）走高

逾半成，報１１３﹒２銀；瑞聲科技（０２０１８）起哄逾４巴仙，報３７﹒９５銀；丘鈦科技

（０１４７８）飆近９巴仙，報１０﹒０６銀；小米（０１８１０）印度工廠就來復工，旗下

Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ ８全球銷量已突破３０００萬部，股價抽升逾４巴仙，報１０﹒５銀；

中興通訊（００７６３）亦漲近４巴仙，報２３﹒５銀。



＊晶片佬急升中芯炒回Ａ，恆大續回購股價未升夠＊



關稅戰似乎有緩和跡象，晶片股今日表現出色，最標青嘅中芯（００９８１）建議重返Ａ場

科創板上市，炒高近一成一，報１６﹒９銀。ＡＳＭ太平洋（００５２２）跳高逾２巴仙，報

８１銀；上海復旦（０１３８５）踼高近４巴仙，報５﹒７８銀；華虹半導體（０１３４７）彈

近７巴仙，報１６﹒１４銀；康特隆（０１９１２）微跳近１巴仙，報３﹒２１銀。

神州磚頭佬陸續公布銷售數據，世房（００８１３）上個月銷售額按年彈逾四成，跳逾１巴

仙，報３０﹒３銀；融創（０１９１８）四月合同銷售跣低近一成四，再畀券商唱淡佢今年利潤

同銷售成長目標令人失望，收軟近１巴仙，報３２﹒８銀；融信神州（０３３０１）踼高逾１巴

仙，報７﹒５２銀；「四條三」恆大（０３３３３）連續第二日回購，彈近半成，報１４﹒５４

銀；中海外（００６８８）跌逾１巴仙，報２６﹒３５銀，係表現最差嘅藍戰士。



＊油價續走高鐵鳥無得撈，重卡銷量升車佬唔使驚＊



有消息話，沙特今個月原油出口會降到每日６００萬桶水平，係近十年來最低。油價抽返上

２４至２５銀美金左右，理論上不利鐵鳥走勢，東航（００６７０）跪低逾４巴仙，報２﹒９３

銀；南航（０１０５５）碌低近４巴仙，報３﹒５銀；國航（００７５３）無咗近２巴仙，報

５﹒２銀；國泰（００２９３）滑２格，報９﹒１２銀。

孖屐數據顯示，神州上個月重卡車銷售各類車型按月急增五成，按年勁飆五成二，重汽

（０３８０８）急飆近一成一，報１７﹒３２銀；濰柴（０２３３８）抽高逾４巴仙，報

１４﹒７６銀；中聯重科（０１１５７）輕跳逾１巴仙，報６﹒３１銀；三一國際

（００６３１）起哄逾３巴仙，報４﹒０５銀；神州龍工（０３３３９）亦踼高逾２巴仙，報

２﹒５８銀。請請！



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