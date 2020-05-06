本港連續１７日零確診，港股升２６８點收２４１３７破十天廿天線

《經濟通通訊社６日專訊》近日歐美多國疫情見放緩，美國總統特朗普亦放話指美國要盡快

重啟經濟，市場氣氛好轉，避險情緒降溫，隔晚美股連續第二日上升，港股今早貼近平開報

２３８６８點。其後，內媒指美國考慮將部分中國商品關稅排除延長一年，北水再度流入以及Ａ

股造好，令港股愈升愈有。

午後，港府再宣布本日再次錄得新冠肺炎零確診，已連續１７日本地零確診，刺激港股最多

曾飆３６７點高見２４２３５點，當中主要手機股、石油股及地產股造好。最終港股兩連漲兼一

舉升破十天線（２４０６３點）及二十天線（２４０７２點），全日收報２４１３７點，升

２６８點或升１﹒１３％，主板成交１０９５﹒９２億元大增五成五。國企指數報９８０７點，

升１０９點或升１﹒１３％。

Ａ股長假後復市造好，上證綜指報２８７８點，升１８點或升０﹒６３％。深證成指報

１０８８３點，升１６１點或升１﹒５１％，兩市總成交７２１１﹒１１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒９９％，報４１０元；友邦保險（０１２９９）升

２﹒０６％，報６９﹒２５元；匯控（００００５）無升跌，報３９元；中移動（００９４１）

跌０﹒７５％，報５９﹒７元；港交所（００３８８）跌０﹒０８％，報２５３﹒４元。



＊花旗報告指吉利為行業首選，全日抽高逾４％＊



花旗發表報告，指吉利將跑贏同業，並納入該股為中資汽車股首選，並指行業將迎來反彈

，汽車股普遍造好。吉利汽車（００１７５）揚４﹒１４％，報１２﹒５８元；廣汽集團

（０２２３８）升４﹒４１％，報７﹒１元；東風集團（００４８９）升２﹒７９％，報

５﹒１５元；比亞迪股份（０１２１１）升１﹒７８％，報４８﹒６元；長城汽車

（０２３３３）升３﹒１３％，報５﹒２７元。

新經濟股普遍隨市走高。美團點評（０３６９０）漲３﹒５５％，報１０８元；阿里巴巴

（０９９８８）升２﹒７１％，報１９３﹒６元；眾安在線（０６０６０）升７﹒１１％，報

２７﹒１元；平安好醫生（０１８３３）升１﹒１５％，報１０５﹒５元；閱文集團

（００７７２）升６﹒９５％，報３５﹒４元。

部分國家及美國幾個州份開始放寬防疫封鎖措施，市場氣氛改善，布蘭特原油期貨連升六天

，重返３０美元大關，石油股及相關ＥＴＦ上揚，中海油（００８８３）漲２﹒７４％，報

８﹒６２元；中石油（００８５７）升３﹒４６％，報２﹒６９元；中石化（００３８６）升

０﹒８２％，報３﹒６８元；中海油田服務（０２８８３）跌０﹒４８％，報６﹒２２元；Ｆ三

星原油期（０３１７５）升５﹒０５％，報２﹒０８元。



＊中芯擬於科創板上市，全日飆一成一＊



中芯國際（００９８１）公布，建議在上海證交所科創板上市，募集資金用於發展「１２英

吋芯片ＳＮ１項目」，刺激晶片股落鑊。中芯國際（００９８１）飆１０﹒７５％，報１６﹒９

元；華虹半導體（０１３４７）彈６﹒８９％，報１６﹒１４元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）

升２﹒０２％，報８１元；康特隆（０１９１２）升０﹒６３％，報３﹒２１元。

據第一商用車網統計資料顯示，上月內地重卡市場銷售各類車型１８萬輛，按月增長５０％

，按年大增５２％；今年１至４月累計銷售各類重卡４５﹒４１萬輛，按年微升２％，重型機械

股普遍炒高。中國重汽（０３８０８）飆１０﹒６％，報１７﹒３２元；中聯重科

（０１１５７）升１﹒２８％，報６﹒３１元；三一國際（００６３１）升３﹒３２％，報

４﹒０５元；濰柴動力（０２３３８）升４﹒３８％，報１４﹒７６元；中國龍工

（０３３３９）升２﹒３８％，報２﹒５８元。

中軟國際（００３５４）公布，近日與華為、重慶西永綜合保稅區管理委員會簽署戰略合作

協議，在重慶西永微電子產業園區共同打造「鯤鵬計算產業生態重慶中心」，帶動Ｓａａｓ概念

股普遍造好，中軟國際急升１５﹒５９％，報４﹒８２元；金山軟件（０３８８８）升

７﹒０５％，報２８﹒１元；微盟集團（０２０１３）升０﹒３４％，報５﹒９５元；金蝶國際

（００２６８）升１﹒６２％，報１１﹒２８元；中國有贊（０８０８３）升１﹒４５％，報

０﹒７元。（ｋｓ）

