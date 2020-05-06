《鍾之日記》Ａ場復出上揚，中芯回Ａ抽升

《鍾之日記》５月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地「五一」假期期間中美關係再度惡化，市場擔心滬深股市５月開局受壓，不過，今日Ａ

場表現出色，今早補跌先低開０﹒９９％，盤中半導體股大爆發，拉動滬綜指倒升，全日收升

０﹒６３％，報２８７８﹒１４點，深市表現更強，深成指漲１﹒５１％。５月開門紅，陸股通

重開，成交表現活躍，兩市全日成交７２１１億元人民幣，較假期前最後一個成交日（４月３０

日）高出６﹒２％，亦是自４月１７日以來成交新高。外資今日通過陸股通淨買入１１﹒４億人

民幣Ａ股，連續第六日錄淨流入。



＊香港連續１７日本地零確診，港股兩連升＊



美國財長努欽周一（４日）表示，總統特朗普正與情報機構研究有關中國與新冠肺炎的數據

，並正評估現有懲罰中國的選項。努欽預期中國將履行第一階段貿易協議中的義務，否則將為兩

國關係、全球經濟帶來非常嚴重的後果。另外，美國白宮周一任命３人為負責監管聯邦養老基金

的委員，或影響基金投資中資公司的決定。不過，美國貿易代表辦公室最新表示，正考慮將對中

國關稅中部分產品的排除措施延長最多１２個月，此最新論述與特朗普的強硬態度不甚相同。

多國疫情見放緩，市場氣氛好轉，香江魚缸今早貼近平開報２３８６８點，Ａ場造好，令港

股愈升愈有；午後，港府再宣布本日再次錄得新冠肺炎零確診，已連續１７日本地零確診，刺激

港股最多曾飆３６７點高見２４２３５點，當中主要手機股、石油股及地產股造好。最終港股兩

連漲兼一舉升破十天線（２４０６３點）及二十天線（２４０７２點），全日收報２４１３７點

，升２６８點或升１﹒１３％，主板成交１０９５﹒９２億元大增五成五。



＊中芯擬回Ａ造好，華為績佳手機孖寶回勇＊



去年５月宣布從紐交所退市的中芯國際（００９８１）計劃回歸祖國的懷抱。中芯公布，建

議在上海證交所科創板上市，擬發行不超逾１６﹒８６億股人民幣股份，全為新股份，並不涉及

現有股份的轉換。有關募集資金擬用約４０％用於投資於「１２英吋芯片ＳＮ１項目」、約

２０％用作先進及成熟工藝研發項目儲備資金及約４０％用作補充流動資金。

中美貿易或因疫情觸發第二波的戰事，中芯回Ａ集資，並大加對自主研發芯片的投放，將受

惠於當前局勢。中芯今早裂口高開近６％後愈升愈有，收市漲１０﹒７％，報１６﹒９元。

另一方面，有報告指，因疫情影響首季智能手機出貨量大跌１８％至７３００萬台，惟期內

華為市佔率居首，出貨量逆市按年增１％至３０１０萬台，勝市場預期。

手機孖寶今日回勇，舜宇（０２３８２）大漲５﹒１％，瑞聲（０２０１８）拉升４﹒１％

。丘鈦科技（０１４７８）飆８﹒９％，小米（０１８１０）Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ ８系列全

球銷量已突破３０００萬部，刺激小米收漲４﹒２％。



＊五一長假眾生相，少出遠門多網淘＊



「五一」假期是中國抗疫工作鬆一口氣後的首個長假，內媒從文化和旅遊部獲悉，假期期間

全國共計接待國內遊客１﹒１５億人次，不過相較於去年只有四天的勞動節假期的１﹒９５億人

次，按年減少了逾４１％；國內旅遊收入約４３２﹒３億元人民幣，亦按年銳減６３﹒３％。儘

管內媒大力吹奏「補償式消費」甚至是「復仇式消費」，網傳山東泰山及廣西北海銀灘等熱門景

點人滿為患，但至今全國每日仍有零星新增確診病例及無症狀感染案例，再加上疫情引發的經濟

低潮，令國民外出旅遊的熱情備受打擊。受數據影響，同程藝龍（００７８０）逆市微跌

０﹒２％，報１２﹒４８元。

市民未敢出遠門或大額消費，但可以約上三五朋友小聚一餐及買杯奶茶，受假期效應刺激，

內地餐飲股海底撈（０６８６２）急升３﹒９％，惟九毛九（０９９２２）今日觸及１２﹒３６

元歷史新高後捱沽，全日倒跌０﹒７％收場。

阿里巴巴（０９９８８）發布《阿里巴巴２０２０「五一」假期消費出行趨勢報告》指出，

５月１日至３日，生活電器、烹飪用具在淘寶天貓的成交同比大增１９６％和８９％；家裝主材

、燈飾成交分別同比增長１０１％和５３％，顯示宅家生活下，居民愈來愈注重打造美好的居家

環境；同時線上辦公學習趨勢令手機、手提電腦及平板電腦銷量激增。



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