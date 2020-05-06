【新冠肺炎】政府：截至下午三時，可重用口罩有近１３８萬人登記

《經濟通通訊社６日專訊》創新科技局公布，截至今日下午三時，「銅芯抗疫口罩」的網上

登記系統已經收到超過５０萬宗登記，涵蓋總登記人數接近１３８萬人，平均等候登記的時間約

為１－２分鐘。創科局提醒市民，「銅芯抗疫口罩」的登記期為期一個月，至６月６日止，市民

無須急於登記。



＊政府強調不會將市民輸入的資料用於任何其他用途＊



創科局發言人表示，市民登記時，需要輸入身份證號碼及出生日期，以供登記系統與入境事

務處的電腦系統核實登記人是否香港居民，以及有否重複登記等。本地流動電話號碼用作接收與

登記結果及派遞相關的短訊。至於主要登記人的姓名與本地地址資料則用作核實登記的地址是否

存在及上門派遞安排。

政府指，相關的資料收集目的已清楚載列於登記頁面的首頁，供市民於登記開始前閱覽。有

關的資料收集目的所用的文字為常用個人資料用途聲明的安排。政府不會將市民於索取口罩時輸

入的資料，用於任何其他用途。政府亦會確保個人資料的保留時間，不會超過達致原來目的實際

所需。

口罩登記系統在政府私有雲上運作，確保系統穩定安全。而為防止黑客入侵及資料外洩，系

統已遵行《政府資訊科技保安政策及指引》設置多重保安設施。（ｃｌ）

