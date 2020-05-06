《日入而息》本港４月ＰＭＩ回升，港股升２６８點成交千億

《今天重點》﹡傳匯控（００００５）尋求就新加坡石油商ＺｅｎＲｏｃｋ申請司法管理

﹡香港４月ＰＭＩ升至３６﹒９，但企業對復甦信心不大

﹡金管局美元流動資金安排投標申請額１４億美元

﹡衞生署衞生防護中心表示本港今日無新增確診個案

﹡政府表示截至下午三時，可重用口罩有近１３８萬人登記

﹡人幣即期收跌４４０點險穿７﹒１，創逾一個月新低

﹡澳門旅遊局取消今年９－１０國際煙花比賽匯演；澳門連續２８日無新確診

，將實施常規核酸檢測計劃



《即日市況》﹡本港連續１７日零確診，港股升２６８點收２４１３７破十天廿天線



《深滬股市》﹡５月開局滬綜指收升０﹒６％，兩市成交７２００億



《美元匯價》﹡澳元短期０﹒６２５╱０﹒６６５間波動；歐元最新報１﹒０８０２╱

０５，日圓最新報１０６﹒２３╱２６



《公司業績》﹡南華資產（０８１５５）首季虧損擴大至逾７０８萬元，不派息

﹡易通訊（０８０３１）首季純利跌逾五成六至１１０萬元，不派息

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ上季少賺４７％至１８﹒９億披索



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ ８系列全球銷量突破３０００

萬台

﹡五洲國際（０１３６９）附屬等答辯人達成和解，支付１﹒６８億元人民幣

﹡阿里（０９９８８）旗下盒馬策略性關閉兩福州門店，供應鏈待完善；阿里

巴巴以１６﹒８億坡元購入新加坡商廈一半權益

﹡眾安與煤氣公司（００００３）合作，為逾３０００家食肆提供緊急援助

﹡富衛為香港電訊四大品牌客戶送出免費新型冠狀病毒保障優惠

﹡匯豐保險推出遙距投保服務，網銀客戶可與經理Ｚｏｏｍ視像會議

﹡閱文（００７７２）闢謠作家交著作財產權及社交帳戶屬「自願」，疑玩文

字遊戲

﹡麗新國際（００１９１）公眾持股量低於２５％，將採措施恢復水平

﹡信佳國際（００９１２）簽訂轉租協議，計劃擴充越南廠房規模

﹡ＡＸＡ安盛為企業客戶升級僱員心理健康計劃

﹡魯証期貨（０１４６１）與泰山保險合作拓展「保險＋期貨」市場

﹡美的置業（０３９９０）今年首４個月合同銷售金額按年下跌１５﹒４％

﹡義合控股（０１６６２）擔保華大海洋結欠銀行的負債，金額最多１６５萬

美元

﹡香港電視（０１１３７）４月份日均訂單數量按年升１﹒５７倍

﹡德信中國（０２０１９）４月份合同銷售金額５９﹒８億元人民幣

﹡銀城國際（０１９０２）４月總合約銷售額按年跌逾４３％

﹡正榮地產（０６１５８）４月合約銷售明顯反彈，對全年千四億銷售目標有

信心



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）４月銷售額創新高達６５２億元人民幣，升１１﹒６％

﹡雅居樂集團（０３３８３）４月份預售金額按年升１６﹒１％

﹡寶業集團（０２３５５）今午起短暫停牌，待發內幕消息公告



《中國要聞》﹡內地４月進出口降幅料擴大，中金悲觀預計出口挫兩成

﹡白雲機場新總規獲批，十年後實現１﹒２億旅客吞吐量

﹡報告指京東方首季液晶面板出貨量和面積穩居全球第一；首季全球平板電腦

出貨量同比跌１２％，勝預期

﹡「五一」假期國內旅遊收較去年銳減６３％；五一假期全國鐵路發送旅客

３３８５﹒３萬人次；五一假期重點城市新房成交增逾七成，武漢大連成交

跌；「五一」長假上海新房成交按年增逾２倍

﹡Ａ股上市的３６家銀行去年人均年薪近３２萬元人民幣

﹡王健林主持萬達集團工作會議，強調今年開店目標不變

﹡阿里五一消費報告：宅家生活下，電器家裝銷售大增

﹡教育部表示碩士研究生擴大招生規模１８﹒９萬

﹡滬市主板公司去年多賺９％，收入佔全國ＧＤＰ近四成

﹡北京今起對中小微企發穩崗補貼，每人最高４５４０元

﹡北京實施「六年一學位」為「學區房」降溫

﹡長征五號Ｂ運載火箭首飛，中國空間站在軌建造啟序幕

﹡上海４月樓市成交按月增六成，５月料進一步回暖

﹡上海支持國家級經開區開發運營主體上市

﹡４月中國物流業景氣指數為５３﹒６％，業務平穩回升

﹡上期所、大商所、鄭商所今起恢復夜期交易

﹡據報棚改專項債將恢復發行，惟不得用於貨幣化安置

﹡人行逆回購二十三連停，續零投放零回籠；人行４月開展ＳＬＦ共２７２億

，及開展１千億ＭＬＦ

﹡美國考慮將部分中國商品關稅排除延長一年

﹡中物聯表示４月中國快遞物流指數回升至１０４﹒５％

﹡外交部回應美關稅威脅：美國應停止推卸疫情責任

﹡上海金融委地方協調機制出台金融服務若干意見

﹡民航局表示五一假期民航運輸旅客同比降逾六成

﹡中行上海分行擴容跨境人民幣業務金融服務

﹡乘聯會表示４月乘用車零售回升快，日均零售降１﹒６％



《寶島快訊》﹡台股持平收市，報１０７７４﹒９８點



《其他消息》﹡譚耀宗回應推動２３條立法：未有討論具體政治工作

﹡房委會通過擴大轄下非住宅租戶的租金寬減至７５％

﹡環境局已發放近６５０萬元協助都市固體廢物運輸業

﹡港澳辦表示黑暴攬炒是一國兩制大敵，掌握公權力機構須依法履職

﹡黃錦星稱政府不應為燃油業釐定所謂合適的零售價

﹡終院高院和競爭事務審裁處登記處周五起恢復正常運作

﹡梁家榮稱港台沒有視任何個人為「敵人」，員工恪守約章及一國原則

﹡本港首季食肆總收益價值按年挫３１％，有紀錄來最大跌幅

﹡香港４月ＰＭＩ升至３６﹒９，但企業對復甦信心不大

﹡中原表示放寬限聚令拆息連跌，５月一手成交可達千五宗；中原按揭：定按

減息後吸引力仍遜，但可吸引部分用家；中原經紀人指數ＣＳＩ升破６０，

預告ＣＣＬ下調結束

﹡仲量聯行表示豪宅價格較去年高峰期跌近９％，短期承壓

﹡深股通額度全日用４５億元；滬股通額度全日流走１１﹒８億元，陸股通淨

流入１１億

﹡美聯料啟德商業地估值約８１億，樓面呎價降至７０００元

﹡香港快運推「靈活飛」，旅客可享無限次免費更改行程等服務



《新冠肺炎》﹡衞生署衞生防護中心表示本港今日無新增確診個案

﹡政府表示截至下午三時，可重用口罩有近１３８萬人登記

﹡特朗普澄清病毒並非源自武漢實驗室

﹡中國駐英大使表示英部分政客反華言論或破壞國際團結

﹡澳門旅遊局取消今年９－１０國際煙花比賽匯演；澳門連續２８日無新確診

，將實施常規核酸檢測計劃

﹡余偉文稱疫情期間債券通、滬深港通交易激增

﹡陳肇始稱食肆搭枱不理想，重開行業仍要遵守多項條件

﹡富衛夥香港電訊旗下品牌，提供免費新冠肺炎保障優惠

﹡楊潤雄稱暑假安排維持不變

﹡煤氣公司推出第二階段餐飲業復甦支援計劃

﹡綏芬河防疫風險等級降為「低風險」，全力推復工復產

﹡道富聯營表示具韌性企業在市場崩潰時會吸引更高資金流

﹡薛永恆稱可重用口罩網上登記一小時完成逾５萬宗登記

﹡防疫抗疫基金至今已動用撥款逾１３０億元

﹡美容院按摩院及派對房間資助計劃下周一起接受申請

﹡外交部表示中國決定參與世衛疫苗和藥物研發倡議

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