《日出而作》美股個別發展，美元走強金偏軟，油價回吐

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３６６４﹒６４ 跌２１８﹒４５點╱０﹒９１％

標普５００ ２８４８﹒４２ 跌 ２０﹒０２點╱０﹒７０％

納斯達克 ８８５４﹒３９ 升 ４５﹒２７點╱０﹒５１％

倫敦富時１００ ５８５３﹒７６ 升 ４﹒３４點╱０﹒０７％

法蘭克福ＤＡＸ １０６０６﹒２０ 跌１２３﹒２６點╱１﹒１５％

巴黎ＣＡＣ４０ ４４３３﹒３８ 跌 ４９﹒７５點╱１﹒１１％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒２４，歐元兌美元１﹒０８００



《最新資訊》﹡沛嘉（０９９９６）次日孖展７９８億，超購３４０倍

﹡永利度假村上季由盈轉虧蝕逾４億美元，遜市場預期

﹡美國上月私人企業職位少逾２０２３萬個，創歷來最差

﹡拆息再跌多行減定存息，３個月短存重災區

﹡就業數據再創紀錄減少，美股回落道指收跌２１８點

﹡全球經濟數據慘淡，美元日圓上漲

﹡李強調研臨港新片區：加快啟動一批帶動性強重大項目

﹡電能實業（００００６）料中期溢利大幅下調

﹡巴西央行再減息０﹒７５厘至３厘，續創新低

﹡彭博引述消息中國考慮今年不設經濟增長目標

﹡傳沙特阿美推遲下月石油定價，接近敲定百億美元貸款

﹡傳俄羅斯本月原油產量猛降，接近油組及盟友目標

﹡康宏案續審，曹貴子被指曾非公開聘高層

﹡傳美國商務部擬允許美企與華為共同參與制定５Ｇ標準

﹡特朗普未來一兩周報告中國履行首階段貿易協議情況

﹡母親節食肆預訂旺，業界料生意２﹒８億勝早前預期

﹡全國昨新增確診２宗均境外輸入，現有病例不足三百宗

﹡特朗普承認重啟經濟活動有風險

﹡十方控股（０１８３１）折讓逾１７％配股，籌１８１８萬元

﹡中集車輛（０１８３９）擬發不逾３﹒１１億Ａ股深圳創業板上市

﹡永利澳門首季盈轉虧損１﹒５４億美元，經營收入跌近６１％

﹡百威亞太（０１８７６）首季盈轉虧損６００萬美元，總銷量少逾四成

﹡宏利金融（００９４５）首季盈利跌約四成，季息０﹒２８加元增１２％

﹡協合新能源（００１８２）４月權益發電量同比降５％

﹡泛海酒店（００２９２）１﹒３億元售融信票據，料收益５２７萬元

﹡長建（０１０３８）料中期溢利降，長和（００００１）料無重大影響

﹡信達生物旗下治療肺癌藥品研究達終點，料短期申請註冊

﹡冠轈控股（０１８７２）新加坡業務續停至６月１日

﹡看通（０１０５９）折讓１１％發新股，冠軍科技（０００９２）視作售股

﹡創維集團（００７５１）首季純利２億人幣按年升近９２％

﹡富士康大陸廠被曝採取自願休假及離職安排，早前澄清疑屬挑字眼

﹡復宏漢霖（０２６９６）合作開發新冠肺炎全人源抗體藥物

﹡奧星生命科技（０６１１８）土地拆遷獲償９２３２萬元人幣

﹡微創醫療（００８５３）６００萬坡元投資醫療機械商ＮＤＲ

﹡萬科企業（０２２０２）４月銷售額按年跌２０％

﹡榮威國際（０３３５８）年度銷售訂單總額按年跌近１７％

﹡遠大醫藥（００５１２）冠狀病毒ＡＲＤＳ新藥獲准ＩＩ期臨床研究



《國企紅籌》﹡世紀金花（００１６２）業務營運受疫情嚴重影響



《神州民企》﹡中教控股（００８３９）內地所得稅率優惠獲延長１０年

﹡吉利（００１７５）４月銷量逾１０﹒５萬部，同比增２％

﹡禹洲地產（０１６２８）４月銷售額按年升８７％

﹡普星潔能（０００９０）３﹒３億元人幣購母公司熱電項目

﹡碧桂園（０２００７）４月銷售４９０億人幣增近４％



《中國要聞》﹡工信部批復組建兩家國家製造業創新中心

﹡力爭月底前再發１萬億專項債，允許小微企緩繳所得稅

