《新股掛牌》Ｒａｆｆｌｅｓ首掛開０﹒７４元，較招股價高４８％

《經濟通通訊社７日專訊》新加坡室內裝修服務供應商Ｒａｆｆｌｅｓ Ｉｎｔｅｒｉｏｒ

Ｌｔｄ﹒（０１３７６）今日掛牌，首日開報０﹒７４元，較招股價０﹒５元高出４８％；成交

約１８３２萬股，涉資１２６９萬元。若不計手續費，每手賺１９２０元。

股份公開發售超購１３﹒１７倍，一手中籤率１０％，認購２００手穩獲一手。（ｆｚ）

