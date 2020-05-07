《新股掛牌》Ｒａｆｆｌｅｓ首掛開０﹒７４元，較招股價高４８％

《經濟通通訊社７日專訊》新加坡室內裝修服務供應商Ｒａｆｆｌｅｓ Ｉｎｔｅｒｉｏｒ
Ｌｔｄ﹒（０１３７６）今日掛牌，首日開報０﹒７４元，較招股價０﹒５元高出４８％；成交
約１８３２萬股，涉資１２６９萬元。若不計手續費，每手賺１９２０元。
股份公開發售超購１３﹒１７倍，一手中籤率１０％，認購２００手穩獲一手。（ｆｚ）
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