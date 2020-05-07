《盤後部署》美非農就業數明公布考驗市場，港股２３５００見支持

《經濟通通訊社７日專訊》中國４月財新服務業ＰＭＩ遜預期，港股早段一度跌至

２３９１３。及後內地公布出口按年增長遠優於市場預期，大市跌後回穩，半日收跌１３２點。

惟港交所（００３８８）午間公布首季業績，純利按年跌１３％，其行政總裁李小加不再重續，

意味港交所將面對巨大人事變動，長和系因英國企業稅變更續挫，令港股再跌約２００點試早市

低位支持。其後，傳出中美於下周就首階段貿易協議事宜通電話，港股跌勢見喘定，最終全日收

報２３９８０點，跌１５６點或跌０﹒６５％，主板成交８６５﹒５０億元減約２１％。國企指

數報９７６４點，跌４３點或跌０﹒４４％。

Ａ股同樣走低，上證綜合指數收報２８７１點，跌６點或跌０﹒２３％。深證成分指數收報

１０８６３點，跌１９點或跌０﹒１８％。兩市總成交６６７２﹒２８億元人民幣。



＊大摩風控負責人指要迴避市場貪婪現象＊



最近美股已見一定程度反彈。大摩策略師警告則警告，「害怕錯過」股票投資的因素最近支

持市場回升，但這非好兆頭。

大摩全球風險平衡控制策略負責人Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｒｍｓｔｏｎｅ公開指出，最近有不

少投資者出現「害怕錯過」股票投資機會的徵兆，意味貪婪因素最近為推動市場上升其一助力。

他認為投資者普遍覺得經濟損害很快便恢復到原本狀態，但最嚴重程度的損害將在下一階段可見

，首先是實際破產或至少是公司遭降低信貸評級。他警告指，市場可能會做出相應反應。

Ｈａｒｍｓｔｏｎｅ又指出，在處於目前較波動性的市場，投資者應保持較低的投資組合風

險水平，並採取相應防守策略。他最後告誡，若市場反彈結束，或將再面對一個極大的下行風險

。

另外，全球最大空頭對沖基金Ｋｙｎｉｋｏｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ創辦人Ｊｉｍ

Ｃｈａｎｏｓ最近指出，期望明年企業盈利恢復到去年水平並不現實。Ｃｈａｎｏｓ又料企業稅

將會提高，政府還將在工資方面對企業提出更多要求，未來的環境將更有利於勞動力，但損害資

本利益。由於經濟問題，他估計美國一直在實施低利率及低稅收等措施將改變。



＊全球量寬避險情緒仍在，可部署金礦股＊



港股目前仍處於反覆上落型態，經濟衰退、重啟經濟及疫情轉好的消息市場已經先一步反映

。即使美國總統特朗普近日曾「出口術」稱考慮徵收中國關稅，相信只為總統選舉鋪路的「獨腳

戲」。投資者短期需留意明日（８日）美國公布４月的非農就業人數，勢為市場帶來短期波動，

亦可繼續留意全國「兩會」月中召開後所公布的政策，會否受益重點板塊如５Ｇ、汽車及基建等

；藍籌季績、恆指季檢以及疫情走勢等，料上述事件繼續主導港股走勢。恆指短期料

２４５００見阻力，２３５００有初步支持，一旦跌穿則見較深度調整。

另外，由於全世界央行皆實行量化寬鬆令貨幣貶值，加上避險情緒依然存在，建議投資者可

趁金價調整部署金礦股。投資者可選擇山東金（０１７８７）因績佳且金蘊藏量較同業大，可

２２元水平買入，短期目標先看２４元，穿２１元止蝕。（ｋｓ）

