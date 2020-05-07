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即市新聞

07/05/2020 16:52

《盤後部署》美非農就業數明公布考驗市場，港股２３５００見支持

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國４月財新服務業ＰＭＩ遜預期，港股早段一度跌至
２３９１３。及後內地公布出口按年增長遠優於市場預期，大市跌後回穩，半日收跌１３２點。
惟港交所（００３８８）午間公布首季業績，純利按年跌１３％，其行政總裁李小加不再重續，
意味港交所將面對巨大人事變動，長和系因英國企業稅變更續挫，令港股再跌約２００點試早市
低位支持。其後，傳出中美於下周就首階段貿易協議事宜通電話，港股跌勢見喘定，最終全日收
報２３９８０點，跌１５６點或跌０﹒６５％，主板成交８６５﹒５０億元減約２１％。國企指
數報９７６４點，跌４３點或跌０﹒４４％。
　　Ａ股同樣走低，上證綜合指數收報２８７１點，跌６點或跌０﹒２３％。深證成分指數收報
１０８６３點，跌１９點或跌０﹒１８％。兩市總成交６６７２﹒２８億元人民幣。
　
＊大摩風控負責人指要迴避市場貪婪現象＊
　
　　最近美股已見一定程度反彈。大摩策略師警告則警告，「害怕錯過」股票投資的因素最近支
持市場回升，但這非好兆頭。
　　大摩全球風險平衡控制策略負責人Ａｎｄｒｅｗ　Ｈａｒｍｓｔｏｎｅ公開指出，最近有不
少投資者出現「害怕錯過」股票投資機會的徵兆，意味貪婪因素最近為推動市場上升其一助力。
他認為投資者普遍覺得經濟損害很快便恢復到原本狀態，但最嚴重程度的損害將在下一階段可見
，首先是實際破產或至少是公司遭降低信貸評級。他警告指，市場可能會做出相應反應。
　　Ｈａｒｍｓｔｏｎｅ又指出，在處於目前較波動性的市場，投資者應保持較低的投資組合風
險水平，並採取相應防守策略。他最後告誡，若市場反彈結束，或將再面對一個極大的下行風險

　　另外，全球最大空頭對沖基金Ｋｙｎｉｋｏｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ創辦人Ｊｉｍ　
Ｃｈａｎｏｓ最近指出，期望明年企業盈利恢復到去年水平並不現實。Ｃｈａｎｏｓ又料企業稅
將會提高，政府還將在工資方面對企業提出更多要求，未來的環境將更有利於勞動力，但損害資
本利益。由於經濟問題，他估計美國一直在實施低利率及低稅收等措施將改變。
　
＊全球量寬避險情緒仍在，可部署金礦股＊
　
　　港股目前仍處於反覆上落型態，經濟衰退、重啟經濟及疫情轉好的消息市場已經先一步反映
。即使美國總統特朗普近日曾「出口術」稱考慮徵收中國關稅，相信只為總統選舉鋪路的「獨腳
戲」。投資者短期需留意明日（８日）美國公布４月的非農就業人數，勢為市場帶來短期波動，
亦可繼續留意全國「兩會」月中召開後所公布的政策，會否受益重點板塊如５Ｇ、汽車及基建等
；藍籌季績、恆指季檢以及疫情走勢等，料上述事件繼續主導港股走勢。恆指短期料
２４５００見阻力，２３５００有初步支持，一旦跌穿則見較深度調整。
　　另外，由於全世界央行皆實行量化寬鬆令貨幣貶值，加上避險情緒依然存在，建議投資者可
趁金價調整部署金礦股。投資者可選擇山東金（０１７８７）因績佳且金蘊藏量較同業大，可
２２元水平買入，短期目標先看２４元，穿２１元止蝕。（ｋｓ）

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