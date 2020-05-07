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即市新聞

07/05/2020 16:24

《台股攻略－馮偉明》權值股靠穩，台股急升後回順

　　《台股攻略》台股走勢不受美股下跌影響，一度大升近１１６點後尾市回順，收
１０８４２﹒９２點，升６７﹒９４點，成交金額為新台幣１６６５﹒７５億元。
　　電子權值股靠穩，大立光收新台幣４０７０元，微跌０﹒１２％。晶圓代工龍頭台積電收新
台幣２９７﹒５元，升０﹒５１％。鴻海則收新台幣７５﹒２元，升１﹒２１％。聯發科收新台
幣４１１元，升０﹒７４％。日月光投控收新台幣６６﹒２元，升２﹒８％。傳產股台塑四寶亦
見有支持，其中台塑平盤收市，台塑化小跌０﹒７１％，台化微升０﹒２８％，南亞平盤收市報
新台幣６３元。
　　美國勞工部將於周五（８日）發布４月非農就業報告，市場對該報告並不樂觀，可能對股市
構成壓力，預料台股短線仍處於上落格局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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