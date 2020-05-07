《中資異動》中興通訊（７６３）漲逾４％，昨日北水近億元流入

《經濟通通訊社７日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價升４﹒４７％，報２４﹒５５

元，盤中高見２４﹒９元；成交約５３６萬股，涉資１﹒３２億元。

Ａ股（深：００００６３）現價４３﹒５８元人民幣，升１﹒６６元人民幣，或升

３﹒９６％，成交２０﹒６９億元人民幣，涉及４７０６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

９４﹒７３％。

隨著進入５Ｇ落地時代，多間手機製造商開始推出新款手機，雖然近期多個數據顯示今年首

季手機出貨量下跌，但仍不損股民追捧手機的心情，其中，中興通訊昨日層流入淨流入９１００

萬元北水。

另外，中興通訊發佈公告稱，為滿足日常經營及業務發展的實際需求，中興通訊股份有限公

司的控股子公司土耳其上市公司及其控股子公司之間擬為在金融機構的綜合授信相互提供連帶責

任擔保，擔保額度合計摺合不超過１﹒３９億美元，各被擔保主體向金融機構申請授信。

現時，恆生指數報２３９６８點，跌１６８點或跌０﹒７０％，主板成交９３﹒９０億元。

國企指數報９７４６點，跌６１點或跌０﹒６３％。

上證綜合指數報２８６９點，跌８點或跌０﹒２８％，成交３５９﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１０８８６點，升２點或升０﹒０３％，成交５５９﹒９３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） ２４﹒５５元 升４﹒４７％

比亞迪電子（００２８５） １７﹒８６元 升１﹒９４％

中通服 （００５５２） ５﹒６８元 升１﹒４３％

中國鐵塔（００７８８） １﹒７３元 升１﹒１７％



聯想集團（００９９２） ４﹒２６元 升０﹒２４％

小米集團（０１８１０） １０﹒４６元 跌０﹒３８％

瑞聲科技（０２０１８） ３８﹒２０元 升０﹒６６％

舜宇光學（０２３８２） １１４﹒９０元 升１﹒５０％

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（ｕｌ）

