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即市新聞

07/05/2020 10:40

《異動股》晶苑現飆半成，一度漲近１５％，為政府重用口罩生產商

　　《經濟通通訊社７日專訊》創新及科技局證實，晶苑國際（０２２３２）為政府可重用口罩
的生產商。晶苑國際現價升５％，報２﹒１元兼破十天線（２﹒０８６元）及二十天線（２﹒１
３元），曾飆１４﹒５％且高見２﹒２９元；成交約１３７萬股，涉資２９６萬元。
　　另外，創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻近日在一個電台節目上表示，口罩現時主要由成衣製
造商晶苑國際位於越南的廠房生產。蔡淑嫻指，相關商戶信譽良好，它們亦放下原有的訂單來生
產這批為香港而做的口罩，不明白外界為何批評過程牽涉利益輸送，更擔心隨著口罩成本不斷增
加，這些生產商連成本都不能收回。
　　現時，恆生指數報２４０１８點，跌１１９點或跌０﹒４９％，主板成交３３３﹒３４億元
。國企指數報９７６６點，跌４０點或跌０﹒４２％。
　　上證綜合指數報２８７２點，跌５點或跌０﹒１９％，成交１２４７﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８９４點，升１１點或升０﹒１０％，成交１９８４﹒６５億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　晶苑國際（０２２３２）　　　２﹒１０元　　　升５﹒００％
　　李寧　　（０２３３１）　　２５﹒６５元　　　升０﹒２０％
　　安踏體育（０２０２０）　　６４﹒１５元　　　跌０﹒３１％
　　特步國際（０１３６８）　　　２﹒９０元　　　跌０﹒６８％
　　滔搏　　（０６１１０）　　　９﹒１８元　　　跌０﹒２２％
　　裕元集團（００５５１）　　１２﹒８０元　　　跌１﹒５４％
　　波司登　（０３９９８）　　　２﹒２１元　　　跌３﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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