《異動股》晶苑現飆半成，一度漲近１５％，為政府重用口罩生產商

《經濟通通訊社７日專訊》創新及科技局證實，晶苑國際（０２２３２）為政府可重用口罩
的生產商。晶苑國際現價升５％，報２﹒１元兼破十天線（２﹒０８６元）及二十天線（２﹒１
３元），曾飆１４﹒５％且高見２﹒２９元；成交約１３７萬股，涉資２９６萬元。
另外，創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻近日在一個電台節目上表示，口罩現時主要由成衣製
造商晶苑國際位於越南的廠房生產。蔡淑嫻指，相關商戶信譽良好，它們亦放下原有的訂單來生
產這批為香港而做的口罩，不明白外界為何批評過程牽涉利益輸送，更擔心隨著口罩成本不斷增
加，這些生產商連成本都不能收回。
現時，恆生指數報２４０１８點，跌１１９點或跌０﹒４９％，主板成交３３３﹒３４億元
。國企指數報９７６６點，跌４０點或跌０﹒４２％。
上證綜合指數報２８７２點，跌５點或跌０﹒１９％，成交１２４７﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１０８９４點，升１１點或升０﹒１０％，成交１９８４﹒６５億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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晶苑國際（０２２３２） ２﹒１０元 升５﹒００％
李寧 （０２３３１） ２５﹒６５元 升０﹒２０％
安踏體育（０２０２０） ６４﹒１５元 跌０﹒３１％
特步國際（０１３６８） ２﹒９０元 跌０﹒６８％
滔搏 （０６１１０） ９﹒１８元 跌０﹒２２％
裕元集團（００５５１） １２﹒８０元 跌１﹒５４％
波司登 （０３９９８） ２﹒２１元 跌３﹒０７％
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（ｋｓ）
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