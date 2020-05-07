《午市前瞻》觀望兩會出刺激經濟措施，港股５０天線初見阻力

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，而中國「兩會」將至，傳中國領導

人考慮不設今年經濟增長數字，港股低開１６點報２４１２０點，已為早市高位，長和系因英國

企業稅變更領跌，地產股亦有回吐，拖累恆指最低見２３９１３點跌２２３點。隨後財新中國４

月服務業ＰＭＩ升１﹒４個百分點至４４﹒４，以美元計價的中國４月出口按年增長３﹒５％，

優於市場預期的下跌１１％，令恆指跌幅收窄，午收報２４００５點，跌１３２點或０﹒５５％

，主板成交４８０﹒６７億元。國企指數報９７６６點，跌４１點或０﹒４２％。

重磅股普遍向下，匯控（００００５）軟０﹒２６％，報３８﹒９元；中移動

（００９４１）跌０﹒６７％，報５９﹒３元；港交所（００３８８）跌０﹒７９％，報

２５１﹒４元；騰訊（００７００）平收報４１０元；友邦（０１２９９）微升０﹒４３％，報

６９﹒５５元。

Ａ股兩市輕微向上，上證綜指報２８７８點，升不足１點，成交１６０４﹒８４億元人民幣

。深證成指報１０９０４點，升２１點或０﹒２％，成交２４８９﹒４９億元人民幣。



＊長建預告中期溢利大降，曾挫逾３％表現最差＊



因應英國遞延稅項餘額需按預期適用的稅率重新計算，長建及電能（００００６）預期於截

至６月底中期業績，中期溢利將按年大幅下調；長建挫２﹒８１％，報４４﹒９５元；電能跌

１﹒７６％，報５０﹒１元。長和（００００１）持有長建逾７成股權，亦跌１﹒５％，報

５５﹒８５元。長實（０１１１３）走低０﹒６２％，報４８﹒２５元。



＊內地或不設今年ＧＤＰ目標，內銀、車股偏軟＊



全國兩會本月下旬舉行，外媒報道指鑑於全球冠狀病毒大流行帶來的不確定性，中國領導人

正考慮不設今年經濟增長目標。內銀股偏軟，建行（００９３９）跌０﹒９８％，報６﹒０７元

。招行（０３９６８）走低１﹒４９％，報３６﹒３５元。交行（０３３２８）跌０﹒８３％，

報４﹒７９元。工行（０１３９８）軟０﹒２％，報５﹒０８元。中行（０３９８８）平收，報

２﹒８９元。

雖然中國出口增長遠超預期，但若不設年內ＧＤＰ增長目標成實，地方政府未必有太大誘因

催谷大宗商品消費，中資汽車股仍然走軟，比亞迪（０１２１１）跌２﹒１６％，報４７﹒５５

元；北汽（０１９５８）軟０﹒２９％，報３﹒４１元；廣汽（０２２３８）跌０﹒８５％，報

７﹒０４元；東風（００４８９）跌１﹒１７％，報５﹒０９元；吉利（００１７５）微升

０﹒４８％，報１２﹒６４元。

據《路透》引述消息透露，美國商務部即將批准新規定，允許美國公司與中國電訊設備商華

為共同參與５Ｇ網絡制定標準。刺激５Ｇ股今早落鑊炒高，舜宇光學（０２３８２）升

１﹒３３％報１１４﹒７元；中興（００７６３）揚３﹒４％，報２４﹒３元；比亞迪電子

（００２８５）走高３﹒２％，報１８﹒０８元；中國鐵塔（００７８８）升１﹒１７％，報

１﹒７３元；瑞聲（０２０１８）揚０﹒２６％，報３８﹒０５元。

全球疫情下原料藥價上升，石藥集團（０１０９３）升１﹒７１％，報１５﹒４４元，為升

幅最大恆指成分股；中生製藥（０１１７７）無升跌，報１１﹒８４０元；聯邦制藥

（０３９３３）則隨市跌１﹒１６％，報６﹒８２元。



＊美國上月就業職位大減，創科現回吐＊



人力資源顧問ＡＤＰ報告指，美國４月民間就業職位減少２０２３﹒６萬個，差過市場預期

，兼創有紀錄以來最大跌幅。出口股見回吐，創科實業（００６６９）業務集中在北美洲，創科

實業（００６６９）挫２﹒１８％，報６２﹒９元；德昌電機（００１７９）跌０﹒５％，報

１１﹒９８元；敏實（００４２５）走低２﹒１３％，報１８﹒４２元；耐世特（０１３１６）

逆市微升０﹒２４％，報４﹒２１元；敏華（０１９９９）平收，報４﹒３２元。

永利澳門（０１１２８）首季盈轉虧損１﹒５４億美元，經營收入跌近６１％，富瑞指，其

業績表現疲軟但在預期之內，維持「持有」評級，該股微跌後倒升，午收揚０﹒３％，報

１３﹒４６元；銀娛（０００２７）跌０﹒７８％，報５０﹒７５元；金沙（０１９２８）走低

１﹒９２％，報３０﹒７元；新濠國際（００２００）跌１％，報１３﹒９元；美高梅

（０２２８２）挫１﹒９１％，報９﹒２６元。



＊麥嘉嘉：五一內需消費勝預期，海底撈十天線可吸納＊



本日內地公布上月財新服務業及綜合ＰＭＩ，兩者皆有回升，惟港股仍然下滑，結束兩連升

，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，內地本日公布的４月財新服務業Ｐ

ＭＩ有所回升，但仍低於市場預期，證明內地經濟復甦步伐緩慢。不過，從「五一」消費數據看

，餐飲及超市消費皆優於預期，可見在各別行業的復甦情況仍然比較樂觀。現時市場觀望月底的

兩會將出台怎樣的刺激經濟措施，她認為港股短期以窄幅波動為主，近日已逐步回補周一的下跌

裂口（約２４５５０至２３８９８），料在五十天線（約２４３１０）見初步阻力，下一個阻力

位會在３月１２日下跌裂口（約２５１４０至２４６５８），於２３５００有支持。

麥嘉嘉預料，內地將會進一步刺激內需，她看好內需股前景。對於上日遭兩股東折讓

５﹒４％配股減持的海底撈（０６８６２），她表示其股價仍能守住十天線（約３３﹒４６），

加上隨著內地經濟復甦會繼續有資金流入，若股價回調到３３﹒４元可以少注吸納，於年內高位

約３６元會見阻力。（ｆｚ、ｎｓ）

