《美元走勢－羅明立》鎊匯若失守１﹒２２４０，短線走勢將不妙　

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６．３５ １０６．１４ １０６．３５
歐元╱美元 １．０８１６ １．０７８６ １．０８１０
英鎊╱美元 １．２４１８ １．２３１０ １．２４１２
美元╱瑞郎 ０．９７５８ ０．９７３６ ０．９７４１
美元╱港元 ７．７５２３ ７．７４９１ ７．７５０７
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《美元走勢》美國公布４月（ＡＤＰ）私人市場減少２０２３﹒６萬份職位，略較市場預期
的２０５０萬份為佳，但仍創有紀錄以來最差。同期，大型企業減少職位逾８９６萬份，中型企
業減少近５２７萬份，小型企業減少逾６００萬份。其中，製造業減少職位近４２３萬份，服務
業則減少逾１６００萬份，反映就業市場嚴竣。
美國財政部計劃於本月２０日拍賣２００億美元的２０年期債券，消息推升美債息率，１０
年期美債收益率升至０﹒７％水平，吸引部分資金回流美元資產，美匯指數升上１００水平。美
國正準備逐步放寬限制措施，重啟經濟活動，但疫情會否因此又擴大成疑問，美元強勢主要受佔
比最多的歐元及英鎊下跌所影響，暫時仍以９８╱１０１區間操作為合。
英國疫情改善情況未如理想，疫情死亡率全歐最高，加上過去幾天一直未能達到每日１０萬
個病毒檢測的目標，市場擔心英國經濟復甦受到影響，鎊匯跌近１﹒２３，若失守１﹒２２４０
，短線走勢將不妙。
方向 入市價 目標位 止蝕
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歐元兌美元 賣出歐元 １．０８５０ １．０７３０ １．０９１０
美元兌日圓 買入日圓 １０６．７５ １０５．５０ １０７．２５
美元兌瑞郎 觀 望
澳元兌美元 觀 望
紐元兌美元 觀 望
美元兌加元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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