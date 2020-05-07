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即市新聞

07/05/2020 15:33

《美元走勢－羅明立》鎊匯若失守１﹒２２４０，短線走勢將不妙　

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　美元╱日圓　　　　１０６．３５　　　１０６．１４　　　１０６．３５　
　　　歐元╱美元　　　　１．０８１６　　　１．０７８６　　　１．０８１０　
　　　英鎊╱美元　　　　１．２４１８　　　１．２３１０　　　１．２４１２　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９７５８　　　０．９７３６　　　０．９７４１　
　　　美元╱港元　　　　７．７５２３　　　７．７４９１　　　７．７５０７　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　
　　《美元走勢》美國公布４月（ＡＤＰ）私人市場減少２０２３﹒６萬份職位，略較市場預期
的２０５０萬份為佳，但仍創有紀錄以來最差。同期，大型企業減少職位逾８９６萬份，中型企
業減少近５２７萬份，小型企業減少逾６００萬份。其中，製造業減少職位近４２３萬份，服務
業則減少逾１６００萬份，反映就業市場嚴竣。
　
　　美國財政部計劃於本月２０日拍賣２００億美元的２０年期債券，消息推升美債息率，１０
年期美債收益率升至０﹒７％水平，吸引部分資金回流美元資產，美匯指數升上１００水平。美
國正準備逐步放寬限制措施，重啟經濟活動，但疫情會否因此又擴大成疑問，美元強勢主要受佔
比最多的歐元及英鎊下跌所影響，暫時仍以９８╱１０１區間操作為合。
　
　　英國疫情改善情況未如理想，疫情死亡率全歐最高，加上過去幾天一直未能達到每日１０萬
個病毒檢測的目標，市場擔心英國經濟復甦受到影響，鎊匯跌近１﹒２３，若失守１﹒２２４０
，短線走勢將不妙。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　歐元兌美元　　賣出歐元　　１．０８５０　　　１．０７３０　　　１．０９１０　
　　　美元兌日圓　　買入日圓　　１０６．７５　　　１０５．５０　　　１０７．２５　
　　　美元兌瑞郎　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元兌美元　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元兌美元　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元兌加元　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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