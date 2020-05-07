港交所（００３８８）第一季賺２２﹒６２億元跌１３％，不派息

《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）公布截至２０２０年３月３１日止首季業

績，純利２２﹒６２億元，按年跌１３％，每股基本盈利１﹒８元，不派息。

期內，收入及其他收益４０﹒０９億元，按年跌７％，除稅前溢利２６﹒８億元，跌

１１﹒５２％，ＥＢＩＴＤＡ為２９﹒８億元，跌１０％。（ｈｏ）



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