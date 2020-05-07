《再戰明天》歐元區財長就新冠疫情應對開會，美公布就業人口變動

《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），歐元區財長就歐盟對新冠疫情的應對舉行視頻電

話會議，美國公布就業人口變動。



＊歐元區財長就歐盟對新冠疫情的應對舉行視頻電話會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲大學學院

主辦的一場有關新冠疫情之後的經濟政策線上會議上致開幕詞。

明日，歐洲央行總裁拉加德及歐洲央行執委帕內塔線上參加歐元集團會議。

明晚９：００ｐｍ，歐元區財長就歐盟對新冠疫情的應對舉行視頻電話會議。

明早９：３０ａｍ，澳洲央行發布貨幣政策聲明。



＊美國公布就業人口變動＊



明日，英股假期休市。

在數據方面，明晚８：１５ｐｍ，加拿大公布４月新屋動工，料由１９﹒５萬人降至

１０﹒５萬。８：３０ｐｍ，加拿大公布４月失業率，料由７﹒８％急升上１８﹒１％；就業人

口變動料由減少１０１﹒１萬轉差至減少４００萬。

同時，美國公布４月失業率，料由４﹒４％勁升上１６％；製造業就業人口變動料由下跌

１﹒８萬轉差至下跌２５０萬；非農業就業人口變動料由減少７０﹒１萬轉差至下降２１２５萬

。 １０：００ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月率跌幅料由０﹒７％擴大至１％；批發貿易跌

幅料由０﹒８％擴大至３％。



＊銀建國際派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：銀建國際（００１７１）、新絲路文旅（００４７２）和

中國白銀集團（００８１５）等。（ｈｏ）

