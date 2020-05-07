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即市新聞

07/05/2020 19:29

《再戰明天》歐元區財長就新冠疫情應對開會，美公布就業人口變動

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），歐元區財長就歐盟對新冠疫情的應對舉行視頻電
話會議，美國公布就業人口變動。

＊歐元區財長就歐盟對新冠疫情的應對舉行視頻電話會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲大學學院
主辦的一場有關新冠疫情之後的經濟政策線上會議上致開幕詞。
　　明日，歐洲央行總裁拉加德及歐洲央行執委帕內塔線上參加歐元集團會議。
　　明晚９：００ｐｍ，歐元區財長就歐盟對新冠疫情的應對舉行視頻電話會議。
　　明早９：３０ａｍ，澳洲央行發布貨幣政策聲明。

＊美國公布就業人口變動＊

　　明日，英股假期休市。
　　在數據方面，明晚８：１５ｐｍ，加拿大公布４月新屋動工，料由１９﹒５萬人降至
１０﹒５萬。８：３０ｐｍ，加拿大公布４月失業率，料由７﹒８％急升上１８﹒１％；就業人
口變動料由減少１０１﹒１萬轉差至減少４００萬。
　　同時，美國公布４月失業率，料由４﹒４％勁升上１６％；製造業就業人口變動料由下跌
１﹒８萬轉差至下跌２５０萬；非農業就業人口變動料由減少７０﹒１萬轉差至下降２１２５萬
。　１０：００ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月率跌幅料由０﹒７％擴大至１％；批發貿易跌
幅料由０﹒８％擴大至３％。　　

＊銀建國際派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：銀建國際（００１７１）、新絲路文旅（００４７２）和
中國白銀集團（００８１５）等。（ｈｏ）

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