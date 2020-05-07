【地皮截標】疫市下啟德商業地招標反應料淡，估值最低僅看６０億

《經濟通通訊社７日專訊》今年疫情爆發後首幅商業地皮九龍啟德第２Ａ區商業地將於明日

（８日）截標，惟受經濟環境不穩影響，市場均看淡招標反應，更紛紛下調地皮估值，最新估值

介乎約６０億至８１﹒２２億元，每方呎樓面地價約５５００元至７０００元。

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，儘管近日疫情好轉，但未來經濟不穩及企業

經營困難，旅遊及零售業亦需要長時間復甦，對商業地皮影響較大，因此再下調地皮估值約５％

，若以去年６月預測比較，其估值更已下調約兩成。他預期，是次將吸引４至６個發展商入標，

流標機會不大，惟發展商出價料會較保守，估計樓面地價每呎約５５００至６５００元，估值約

６０億至７１億元，相信項目將包括寫字樓、零售及其他商業配套，總投資額約１１０億至

１３０億元，長期租金回報率料約３至３﹒５％。



＊美聯：發展商出價料審慎，降每呎樓面地價至七千元＊



美聯同樣下調該地皮估值，將每方呎樓面地價預測由年初預期的８０００元，調低至

７０００元，估計項目地價約８１﹒２２億元。該行測量師行董事林子彬認為，項目位處宋皇臺

港鐵站上蓋，擁有交通配套優勢，惟受經濟波動氣氛影響，加上項目規劃及投資金額較大，而且

條款限制不可拆售，回報效益有所影響，增加發展商對商業項目投資風險的考量，估計是次入標

的反應及出價將較為審慎。



＊中原：疫情令商業地流標風險上升，估值約７２億＊



中原地產測量師張競達則稱，地皮處啟德市中心，交通配套比碼頭區地皮較好，相信可吸引

財團入標，惟商業地較受經濟環境影響，在疫情下，商業地有一定程度的流標風險，料發展商出

價審慎保守。他預計，扣除政府要回收作老人院及其他政府設施的樓面，該地皮每呎樓面地價料

約６２００元，估值約７２億元。

今次推出的地皮由啟德第２Ａ區４號、５（Ｂ）號及１０號３個地盤所組成，佔地約

２１﹒３萬方呎，最低及最高的樓面面積分別約６９﹒６萬平方呎及１１６萬平方呎，並規定發

展商需興建老人院等政府設施。（ｙｗ）

