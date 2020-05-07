【小加退任】史美倫：李小加離任與購倫交所失敗無關，正全球招聘

《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加將於明年１０月底約滿時

，不再重續行政總裁合約。主席史美倫在首季業績媒體電話會議上表示，李小加通知董事局不再

續任時仍未啟動遴選程序，但當知道對方決定後，亦選擇尊重李小加的決定，並指收購有成功有

失敗，強調離任與去年收購倫交所失敗完全無關係。

她又指，正為行政總裁繼任人作全球招聘。在遴選新任行政總裁時，不論是內部人選或外部

招聘都會考慮，主要視乎候選人的經驗，以及是否符合集團要求。她提到，自己在１１年前都有

參與行政總裁遴選，挑選李小加出任行政總裁，認為自己有充足的遴選經驗。

史美倫指，集團的三年戰略計劃是由２０１９年至２０２１年，並會不斷進行內部檢討。當

新行政總裁上任時，集團亦會按照時間及定期的檢視情況再決定會否進行原定計劃。

她又提到，現時中美關係緊張，香港市場亦會受到外圍因素影響，但外來影響特別是政治因

素都無法控制，港交所會做好本份，增加自身競爭力。

另外，行政總裁李小加表示，新股上市時間表主要跟與業務有關，與市場波動沒有直接掛勾

。不少企業正打算來港上市，相信投資者亦非常期望這些企業在港上市。（ｓｋ）

