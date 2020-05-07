《小傳日記》小加唔續約，生發發價弱；Ｕ盤又嘜低，淡友再發威！

《小傳日記》花旗國上個月私人企業職位大減２０００萬個，創紀錄最大減幅，加上世衛警

告，過早解封或會令疫情反彈。隔晚美股都收跌，道指仲倒跌超過２００點。連升兩日香江魚缸

當然無運行，今早低開１６點，報２４１２０點，但已經係全日高位。神州最新公布經濟數據有

分歧，財新服務業ＰＭＩ差過預期，質低魚缸最多跌２２３點，低見２３９１３。不過出口數據

有驚喜，魚缸跌幅收窄，半日收市兩萬四關失而復得。

生發發（００３８８）中午派成績表，首季純利下跌１３巴仙，期內收入都比預期曳，加上

ＣＥＯ小加決定約滿後唔再續約啦，「孖屐」都擔心生發發未來發展方向。魚缸跌幅又再擴大，

不過在美股期貨造好帶動下，未有跌穿上午低位。原本魚缸收市都仲險守二萬四，點知Ｕ盤又嘜

低幾十點，埋單蒸發１５６點或跌逾半巴仙，主板成交８６５﹒５０億銀縮水兩成一。國貨指數

報９７６４，下跌４３點，跌幅唔夠半巴仙。

Ａ場反覆偏軟，上證綜指報２８７１，下跌６點，終止三連升；深證成指報１０８６３，下

１９點或跌唔夠半巴仙，兩市成交６６７２億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發公布截至３月底止首季股東應佔溢利２２﹒６２億銀，按年下跌逾

一成三，每股盈利１﹒８銀。期內收入及其他收益４０﹒０９億銀，按年下跌近７巴仙。生發發

績後低見２４３銀，收市走低近３巴仙，報２４６﹒４銀，為表現最差藍戰士。大象

（００００５）仍然喺４０蚊樓下，低位徘徊軟唔夠半巴仙，報３８﹒８５銀，睇嚟短期都唔會

有運行。ＱＱ（００７００）滑近１巴仙，報４０７﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）幾乎平收微

跌一格，報６９﹒２銀；神州移動（００９４１）跌１巴仙，報５９﹒１銀。德勤話疫情對內銀

不良貸款率構成壓力，建行（００９３９）跌近１巴仙，報６﹒０８銀。



＊米字國收稅長和系缺水，五一宅在家鐵鳥業績差＊



米字國政府建議上個月起企業稅稅率維持１９巴仙，而唔係之前講過嘅１７巴仙。結果長建

（０１０３８）同電能（００００６）喺當地業務嘅稅就要重新計過，話預期今年中期業績，溢

利會大跌呀！今日長和系無運行，長建碌低逾２巴仙，報４５﹒３銀；電能跣低近２巴仙，報

５０﹒１銀；長和（００００１）揸住長建逾７成股權，全日股價無咗逾１巴仙，報５５﹒９５

銀。長實（０１１１３）滑近１巴仙，報４８﹒１５銀。

神州交通運輸部公布五一假期航運數據，全國民航運輸旅客３１６萬人次，按年大跌近６４

巴仙；實際飛行班次都無咗逾五成，鐵鳥齊齊跣低，南航（０１０５５）碌低近３巴仙，報

３﹒４１銀；東航（００６７０）走低逾３巴仙，報２﹒８４銀；國航（００７５３）唔見近３

巴仙，報５﹒０６銀；國泰（００２９３）無咗逾１巴仙，報９﹒０１銀。



＊獨家整口罩晶苑升到飽，消費見復甦餐飲向上衝＊



今朝創新及科技局證實，晶苑國際（０２２３２）係政府可重用口罩「銅芯抗疫口罩」生產

商。接到大單喎，隻佬梗係即刻彈起，飛高近一成三，報２﹒２５銀。

疫情因素下，各地都爭住研發疫苗，醫藥股逆市受追捧，石藥（０１０９３）跳高逾２巴仙

，報１５﹒５銀，係全日表現最好藍戰士；康哲藥業（００８６７）彈起逾３巴仙，報９﹒４７

銀；三生製藥（０１５３０）飆逾半成，報８﹒５４銀；藥明康德（０２３５９）彈近２巴仙，

報１０７﹒４銀；微創醫療（００８５３）斥資８００萬坡元投資醫療機械商，跳高近６巴仙，

報１９﹒２６銀；。今年「凍資王」康方生物（０９９２６）今朝曾見２３銀創上市新低，午後

反彈收升近４巴仙，報２４﹒８５銀。

最近疫情近期見緩和，大家出街消費明顯多，飲食股普遍都炒得起。呷哺呷哺

（００５２０）飆半成，報７﹒８８銀；周黑鴨（０１４５８）升逾４巴仙，報４﹒５４銀；頤

海國際（０１５７９）靠穩報６６元；九毛九（０９９２２）走高逾２巴仙，報１１﹒９４銀；

青啤（００１６８）升近２巴仙，報５０﹒０５銀。而海底撈（０６８６２）被控股股東減持，

股價曾跌逾３％，低見３３﹒８元，不過守得住配股價，插水近３巴仙，報３４﹒２銀。



＊ＩＣＧ買股員工不叫苦，華為有生路中興續走高＊



微盟（０２０１３）要發可換股債券，話為未來適時併購做準備，不過如果真係換晒做股，

會佔擴大後股本超過７巴仙，可能小股東驚股權攤薄咗，微盟今日收插逾６巴仙，報５﹒５７銀

；金蝶（００２６８）升逾２巴仙，報１１﹒５２銀；金山軟件（０３８８８）平收，報

２８﹒１銀；神州軟件（００３５４）跌逾３巴仙，報４﹒６６銀。ＩＧＧ（００７９９）授出

合共１８８﹒１萬股獎勵股份，會喺公開市場買獎勵股份，彈近６巴仙，報５﹒１９銀。

國際數據公司出手機季度跟蹤報告，話第一季神州智能手機出貨量約６６６０萬部，按年無

咗逾兩成，整體表現仍然好過預期。小米（０１８１０）軟逾１巴仙，報１０﹒３６銀；舜宇

（０２３８２）碌低２格，報１１３銀；瑞聲（０２０１８）唔見逾１巴仙，報３７﹒５５銀。

外媒話，花旗國商務部會畀當地公司同華為共同參與５Ｇ網絡制定標準。相關５Ｇ股落鑊，中興

（００７６３）踼高逾１巴仙，報２３﹒７５銀；比亞迪電子（００２８５）跳近２巴仙，報

１７﹒８４銀。請請！



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