《真知灼見－溫灼培》美債息升不利日圓

《真知灼見》美國財政部於本周一（４日）宣布為支付特朗普政府的救經濟方案，需於第二

季擴大舉債近３萬億美元。３萬億美元是一個甚麼概念呢？回憶起金融海嘯最嚴峻期間，美國財

政部於整個２００９財政年度的總舉債金額也只不過是１﹒８萬億美元。現在一個季度舉債金額

已超越當年全年。至於美國財政部作出上述公布後兩天（６日），宣布將於本月２０日率先拍賣

一批總值２００億美元的２０年期國債，消息隨即為美債價格普遍帶來壓力。周三（６日）晚所

見，具指標性的美國１０年債券孳息率一度高攀上０﹒７４３０％水平，是自４月１５日以來最

高位置。可以想像，由於本季美國財政部將有大量債券供應市場，債息逐步走高將在所難免，這

可對日圓不利。



＊日本央行要十年期債息維持零水平＊



美債息升，有機會與其他主要外幣的債息率差距拉闊，市場首個反應當然會是利好美元。這

也解釋了為何踏入本周美匯指數重上１００指數點。但按照過往慣例，美債息升也會拉動其他主

要經濟體的債息率上升。慢慢地，當其他主要經濟體的債息率跟上，美元對這些貨幣的優勢便會

消失。但當中有一隻貨幣值得留意，是日圓。

日本央行承諾要把日本１０年債息維持於零水平，也就是說，當美債息升，其他主要經濟體

的債息率上升同時，日本債息仍停留於零水平，這可對日圓匯價不利。再轉個角度看，面對日本

國內嚴峻疫情，加上捱遲東京奧運會的雙重打擊，日本經濟此刻更要依賴出口支撐，難於承受強

日圓匯價，預料日圓１０５╱１０６兌１美元具阻力。隨美債息逐步走高，提防日圓轉返１０９

兌１美元方向。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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