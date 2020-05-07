【定息按揭】定息按揭今起接受申請，借款人毋須壓力測試

《環富通基金頻道記者羅駿豪７日報道》政府於２月底宣布推出定息按揭試驗計劃，按揭證

券公司今日起接受申請，最終息率較當時原於財政預算案公布的息率下調０﹒２厘，以１０年期

計，定息２﹒５５厘（原本為２﹒７５厘），相信與環球息率下調及經濟環境令長債息率回落有

關。



＊好處１：不再受加息陰霾困擾＊



雖然定息按揭試驗計劃的息率略見下調，但實際上仍較現時市場普遍Ｈ按的實際息率，甚至

封頂息率為高。例如以封頂息率Ｐ減２﹒７５厘為例（Ｐ為５﹒２５厘），即２﹒５厘封頂；按

息以Ｈ＋１﹒２４厘為例，近日１個月拆息０﹒８６厘，實際息率只是２﹒１厘。假如未來３年

不會加息，就算拆息這３年全段期間都高企，封頂後仍比Ｈ按著數。假如未來３年不會加息，就

算拆息這３年全段期間都高企，封頂後仍比定按著數。

不過３年後若進入加息周期，當然以借款人不轉按計（定按依然維持低息，沒動機轉往到時

更高息率的浮息計劃按揭），那時定按的效益便會顯現。因此，定按是否著數，主要取決於借款

人對未來息口走勢的預期。



＊好處２：毋須符合壓測＊



對於加息３厘壓力測試「好汶水」的你，一定要留意！按揭證券公司已徵得香港金融管理局

同意，定息按揭試驗計劃借款人毋須符合加息壓力測試！

呢個ｐｏｉｎｔ有幾咁緊要？可以用以下例子解釋。

以同一貸款額５００萬元的樓按（例如６２５萬樓價借八成）比較，同是還款期３０年，選

用浮息２﹒１厘Ｈ按（上文提過的例子），需要通過壓測，若加借按揭保費，需要月入要求為

４６３６５元。而同金額、年期的貸款，借定息１０年２﹒５５厘，不需要通過壓測，不過現行

的供款與入息比率要求仍然適用，只需月入４０７５６元即可獲批（見表）。

當然，揀定息亦有代價，就是每月供款略為上升，浮息時每月的１９１９６元，升至定息按

揭試驗計劃定息的２０３７８元（首１０年），升幅６﹒２％。

若然閣下兩個按息計劃都合乎要求，計算上，當然是選擇浮息按揭，但若以上例子閣下月入

是４﹒２萬至４﹒６萬元之間，可以肯定定息按揭幫到你！

Ｐ按方面，以現時銀行Ｐ減２﹒９厘（實際２﹒３５厘）計，５００萬借３０年，月供

１９８４８元，壓測月入約４７６８５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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