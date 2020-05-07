《宏觀理財－冼健岷》自製長糧另類選擇

《宏觀理財》政府近年大力推動市民自力籌劃退休保障，相信大家近日在各大媒體上，不時

會看到標榜「年年有金日，月月有收入」的「香港年金」廣告。事實上，「自製長糧」的概念已

逐漸被市民所受落，市場亦出現愈來愈多以達致相同目的之產品。

淨計香港按揭證券有限公司，便先後推出了「安老按揭計劃」及「保單逆按計劃」，連同

「香港年金計劃」，被市場譽為政府提供的「退休三寶」。不過，安老按揭要５５歲才可以申請

，保單逆按及香港年金更要６０歲才符合資格。

至於合資格延期年金（Ｑｕａｌｉｆｙｉｎｇ Ｄｅｆｅｒｒｅｄ Ａｎｎｕｉｔｙ

Ｐｏｌｉｃｙ，簡稱ＱＤＡＰ），隨著政府提供扣稅優惠，每位納稅人每年與強積金自願性供款

（Ｔａｘ Ｄｅｄｕｃｔｉｂｌｅ Ｖｏｌｕｎｔａｒｙ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ，簡稱

ＴＶＣ）合計扣稅總額達到６萬元，最高可節省１﹒０２萬元，亦曾掀起過一陣熱潮。不過，隨

著稅季剛過，熱潮又已暫時減退。

其實，市場上還有其他保險產品，保險公司保證每年派發一筆現金，同樣達到「自製長糧」

的效果；最重要的是，投保人最快在保單生效後１年已可獲派保證現金，無需等到退休之後才有

「長糧」。所說的是「保證現金」終身人壽保險計劃（俗稱Ｃｏｕｐｏｎ Ｐｌａｎ）。

Ｃｏｕｐｏｎ Ｐｌａｎ跟年金不同的是，年金派發的是本金加利息，除非供款人買的是終

身年金，否則，隨著派發年期愈久，年金戶口內的現金價值會愈來愈少，直至派完為止。相反，

Ｃｏｕｐｏｎ Ｐｌａｎ保單在退保時可取回本金，而部分計劃更會有額外回報。

現時市面上的Ｃｏｕｐｏｎ Ｐｌａｎ，投保年齡範圍覆蓋極廣，年紀由出世１５日至８０

歲也可投保；供款年期方面，短至２年，長至２０年也有選擇，部分還有５、８、１２、１５年

。除了年年有固定收入，此等Ｃｏｕｐｏｎ Ｐｌａｎ還出現了「進階版」。由於保單提供終期

紅利（非保證），投保人可在指定保單周年日後，選擇鎖定部分終期紅利，無需退保，而已鎖定

的終期紅利，可選擇積存賺取利息，或提取出來，作為另一筆「自製長糧」。

舉個例子，投保人４５歲時投保了市場上一個Ｃｏｕｐｏｎ Ｐｌａｎ，供款期５年，每年

繳付保費２﹒０２萬美元。由下一個保單周年日開始，每年獲派２５００美元保證現金。及至

６０歲退休時，便共獲派３﹒７５萬美元保證現金。此後再選擇鎖定終期紅利，並提取部分以自

製額外資金來源，往後更會隨年增長。到投保人１００歲退保，便合共獲派發了保證現金

１３﹒７５萬美元，相當於已繳保費約１﹒３倍，還有預期退保價值２１﹒６７萬美元。

總括而言，投保「保證派息」終身壽險，除了可以得到人壽保障，還可「自製長糧」。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

