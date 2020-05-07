中國財新服務業ＰＭＩ遜色，港股跌１５６點收２３９８０失兩萬四

《經濟通通訊社７日專訊》隨著有更多國家解封，世衛警告過早解封疫情或會反彈，隔晚美

股三大指數普遍回落，加上內地上月財新服務業ＰＭＩ為４４﹒４，遠低於預期５０，港股結束

兩連升，低開１６點報２４１２０點，已是全日最高位，隨後很快已跌至２３９１３點見全日低

位，跌幅２２３點，失守兩萬四關。

重磅股港交所（００３８８）中午公布的季績遜預期，其行政總裁李小加還表示明年屆滿時

不續約，其股價跑輸藍籌，尾市美股期貨抽升，港股跌幅收窄，最終收報２３９８０點，未能重

上兩萬四，跌１５６點或跌０﹒６５％，主板成交８６５﹒５０億元，較上日跌２１％。國企指

數報９７６４點，跌４３點或跌０﹒４４％。

上月經濟數據欠佳Ａ股兩市偏軟。上證綜合指數報２８７１點，跌６點或跌０﹒２３％。深

證成份指數報１０８６３點，跌１９點或跌０﹒１８％，兩市合計成交６６７２﹒２８億元人民

幣，較上日少７﹒５％。

重磅股方面，港交所急挫２﹒７６％，報２４６﹒４元，為全日表現最差藍籌；匯控

（００００５）軟０﹒３８％，報３８﹒８５元；騰訊（００７００）下滑０﹒６８％，報

４０７﹒２元；中移動（００９４１）跌１﹒０１％，報５９﹒１元；友邦（０１２９９）微跌

０﹒０７％，報６９﹒２元；建行（００９３９）走低０﹒８２％，報６﹒０８元。



＊英國企業稅變更，長和系跑輸＊



長江基建（０１０３８）公布，英國業務遞延稅項餘額重新計算，預期截至６月３０日止中

期溢利同比大幅下調，全日挫２﹒０５％，報４５﹒３元；其他長和系股份亦受累，電能實業

（００００６）走低１﹒７６％，報５０﹒１元；長和（００００１）跌１﹒３２％，報

５５﹒９５元；和記電訊香港（００２１５）滑０﹒７５％，報１﹒３３元；長江生命科技

（００７７５）跟跌１﹒０２％，報０﹒９７元。

據交通運輸部數據，五一假期全國民航運輸旅客按年大跌６３﹒８％，航空股繼續下跌。國

泰航空（００２９３）下滑１﹒２１％，報９﹒０１元；東方航空（００６７０）挫３﹒０７％

，報２﹒８４元；中國國航（００７５３）跌２﹒６９％，報５﹒０６元；南方航空

（０１０５５）亦跌２﹒５７％，報３﹒４１元。

瑞銀發報告指，房地產行業將持續重估，看好物管板塊的盈利可持續性及增長前景，物管股

再有追捧。碧桂園服務（０６０９８）升１﹒２７％，報３５﹒９元；雅生活服務

（０３３１９）揚０﹒４８％，報４１﹒７５元；保利物業（０６０４９）走高４﹒８１％，報

８１﹒７５元；中海物業（０２６６９）漲３﹒２４％，報８﹒６元；奧園健康（０３６６２）

抽升２﹒１３％，報８﹒１４元。



＊疫情推高原料藥價，石藥成最佳藍籌＊



外電報道指，在供應趨緊下部分原料藥價格上揚，部分醫藥股表現標青。石藥集團

（０１０９３）升２﹒１１％，報１５﹒５元，是全日最佳藍籌；三生製藥（０１５３０）飆

５﹒４３％，報８﹒５４元；康哲藥業（００８６７）走高３﹒１６％，報９﹒４７元；其中，

微創醫療（００８５３）投資新加坡醫療機械公司，抽升５﹒７１％，報１９﹒２６元；信達生

物（０１８０１）新藥達預設主要研究終點，漲６％，報３８元。

五一假期內需消費回暖，餐飲及奶粉股繼續漲。呷哺呷哺（００５２０）抽升５﹒０７％，

報７﹒８８元；九毛九（０９９２２）漲２﹒４％，報１１﹒９４元；不過，海底撈

（０６８６２）遭股東減持，下滑２﹒５６％，報３４﹒２元；中國飛鶴（０６１８６）升

２﹒５８％，報１５﹒９元；Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）漲２﹒１８％，報３２﹒７５元。

澳門政府擬擱置考慮旅客稅，濠賭仍隨市下跌。銀娛（０００２７）軟０﹒１％，報

５１﹒１元；金沙（０１９２８）挫１﹒９２％，報３０﹒７元；美高梅（０２２８２）下滑

１﹒４８％，報９﹒３元；澳博（００８８０）跌０﹒５２％，報７﹒６９元。當中，永利澳門

（０１１２８）首季虧損１﹒５４億美元，仍升０﹒４５％，報１３﹒４８元。（ｆｚ）

