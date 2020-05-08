《缸邊麗評－熊麗萍》口罩帶來品牌紅利，晶苑前景還看業績及派息

《缸邊麗評》於２０１７年底上市的晶苑國際（０２２３２），上市後股份成交不多，公司

亦較低調，但由於獲政府選為特區政府向全港市民派發銅芯抗疫口罩的生產商。令市場突然對集

團有所認識，昨天表現不俗，收市報２﹒２５元，上升１３％。



＊利益輸送？想多了！＊



事源於市場及部分議員批評，政府事前沒有公開生產商身份，亦沒有進行招標，質疑是否涉

及利益輸送。其實，正值全球對口罩等防疫物品需求驟增及搶購的情況下，加上自一月份起已陸

續出現物流輸送受阻，要解決物料供應、成本及生產產能等問題，同時又要在短時間內生產７０

０萬個可重用口罩，估計亦非有太多生產商有條件應付。因此，大家將政府在選擇生產商上或涉

及利益輸送問題，料是過敏反應。由於目前整個生產已經完成，特區政府也可發放更多資訊，避

免市場產生更多懷疑，以增加透明度，這對生產商而言也是好事。



＊政府宜增透明度釋疑慮＊



雖然大家對晶苑集團的認識不多，但筆者早於集團在２０１７年上市時曾經與管理層見面。

集團是一間具規模的成衣生產商（去年營業收入為２４﹒３億美元），客戶大多是具品牌，又或

是全球銷量大的公司，包括迅銷、Ｈ＆Ｍ等，集中在休閒服、牛仔褲的生產，每年生產牛仔褲達

３億條。筆者當時心裏計算，集團每日要生產牛仔褲數量達８０萬條以上。集團在中國、越南、

孟加拉、柬埔寨及斯里蘭卡設均有廠房，相信在選擇物料供應及運輸物流上較具彈性，估計這也

是被特區政府選為合作生產商的考慮因素之一。



＊生產口罩佔整體業績小比例＊



作為晶苑國際的股東，對所謂的利益輸送，抑或按成本生產料也不會太著意，相對於集團去

年盈利１﹒５２億美元而言，今次為香港市民生產口罩涉及的金額，實在是一小數目。創科局已

表示集團是以「友情價」幫忙生產，而集團已回應今次的口罩訂單是以非商業角度考量。當然，

為應對疫情，若今次以成本價生產，又或虧本數目不大，股東也會理解。或者從另一個角度看，

也當作是市場推廣費用吧！



＊前景還看盈利及派息率＊



集團在上市後的負債明顯下降，去年總負債對總資產比率為４０％，中美貿易戰令去年集團

盈利只有１﹒８％增長；而縱觀集團過去三年的盈利數字，平均也只有低單位數字增長；因此，

作為股東更加關注的是未來如何應對中美貿易問題的影響及拓展新客戶，只有盈利增長逐步改善

，而派息率維持三成，才是股東的關注點。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份



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