《鍾之日記》外貿喜憂參半，魚缸連升斷纜

《鍾之日記》５月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新型冠狀病毒疫情全球大流行，歐美國家紛紛停工停產，市場擔心中國的製造業由「不能復

工」走到「無工可復」，不過中國海關今日公布的數據令市場喜憂參半。以美元計，４月出口按

年升３﹒５％，遠超市場預期的跌１５﹒７％，創年內新高，但進口降幅則擴大至１４﹒２％，

遜於市場預期的跌１２﹒４％，是２０１６年１月以來最大跌幅。４月貿易順差擴至４５３﹒４

億美元，同樣大大高於市場預期。

面對遠超預期的出口數據，市場看法仍然樂觀不起來。交通銀行研究團隊認為，出口超預期

主要還是有前期積壓訂單的影響，再加上全球疫情蔓延導致對防疫物資需求激增，帶動口罩等紡

織品相關產品出口大幅增加，這種反彈勢頭恐怕很難持續；中信證券固收研究團隊指出，４月進

口增速明顯惡化，或由於內需恢復的較為緩慢以及人民幣匯率的偏軟。光大銀行預計，未來幾個

月中國外貿出口整體承壓，主要是海外疫情超預期擴散，對全球經濟衝擊加快顯現。



＊港股結束兩連升＊



外貿數據有喜有悲，加上４月財新服務業ＰＭＩ為４４﹒４，低於預期５０，最新消息指中

美最高貿易談判代表可能在下周進行電話通話，以討論首階段貿易協議進展。中國副總理劉鶴將

代表中方進行通話。美方代表是萊特希澤。

市場待消化各方消息，中港魚缸連升斷纜。港股結束兩連升，低開１６點報２４１２０點，

已是全日最高位，最終收報２３９８０點，未能重上兩萬四，跌１５６點或跌０﹒６５％，主板

成交８６５﹒５０億元，較上日跌２１％。

滬深股市中斷三連升，滬綜指全日收市跌０﹒２３％，報２８７１﹒５２點。兩市全日成交

６６７２億元人民幣，較上日（６日）成交減少７﹒５％。



＊李小加宣告退位，生發發一個時代結束＊



港交所（００３８８）公布，行政總裁李小加今天通知董事會，其擬於合約２０２１年１０

月底屆滿時不再重續合約，他承諾會繼續領導集團直至該日期或之前（至繼任者任命之時）。港

交所表示，已成立一個由主席史美倫及董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫組成的遴選委員會，進

行遴選程序。政府表示，尊重李小加的決定，並對他在過去１０年出任港交所行政總裁期間為香

港金融市場作出的貢獻表示衷心感謝。

李小加向港交所員工發內部通知表示，過去１０年出任集團行政總裁，是其人生中最興奮及

最有意義的日子，但現在是時候思考日後的生活。集團高層需於未來１２至１８個月過渡期內繼

續推進戰略計劃，兼顧長遠策略及管理層交接，相信董事局有最大時間自由尋找繼任人。

回顧李小加在位時期，港交所以至於本港交易市場出現兩大變革：一是協助推出一系列內地

與香港資本市場互聯互通計劃，包括滬港通、深港通和債券通，互聯互通成功地激活港股成交額

，目前港股通成交額日均佔主板總成交的一成至兩成左右，但內地投資者不夠多樣化，較缺乏來

自機構投資者的制衡與對沖，往往容易形成單向追漲殺跌，所以有聲音質疑互聯互通令港股市場

加速Ａ股化；二是放寬上市要求，容許同股不同權甚至是未盈利的科技公司來港上市，令多年前

失之交臂的阿里巴巴（０９９８８）重投港股，令本港投資者更方便接觸這些內地優質股，不過

在美上市的中國科技企業往往是沽空機構的常客，港交所日後如何有效監管仍然要觀望。

而李小加在任期間遭遇的最大挫折，是在去年９月港交所貿然提出以２９６億英鎊併購倫交

所，但倫交所未有進一步溝通便已駁回提議，最終港交所翌月放棄這宗收購案，外界解讀，當時

正值中美關係轉差影響資本往來，港交所試圖通過這項交易鞏固自身作為內地與西方市場之間資

本流動門戶的地位，但舉動過於冒進。

一個時代結束，港交所今日股價跌２﹒８％，報２４６﹒４元，藍籌中最差。



＊英稅變更長和系發盈警，分析料不影響派息＊



長和（００００１）所持約７１﹒９３％股權的長江基建（０１０３８）以及電能實業

（００００６）鑒於在英國業務之遞延稅項餘額重新計算，預期錄一次性非現金虧損，分別８億

港元及１４億港元，預料截至６月３０日止中期溢利同比大幅下調。

有關遞延稅項餘額重新計算，是因為在近期刊載的英國２０１９至２１年金融法案中，英國

政府建議自４月１日起適用的企業稅稅率將維持在１９％，而非如先前根據英國２０１６年金融

法所頒布自４月１日起降低至１７％。

不過匯豐研究就派「定心丸」，認為上述股份的派息前景不會受有關事件影響，維持長和和

長建「買入」評級，長建目標價為６１港元，長和目標價為７１港元，而電能評級為「持有」，

目標價５３港元。

長和系齊齊走軟，長建一度插逾３％，但其後跌幅收窄，收跌２﹒１％，報４５﹒３元；電

能跌１﹒８％，長和軟１﹒３％；同系的長實（０１１１３）則隨市軟０﹒８％。



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