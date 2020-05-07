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07/05/2020 11:06

【聚焦數據】４月美元計出口意外升３﹒５％遠勝預期，進口跌幅大

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署公布，以美元計，４月出口按年升３﹒５％，遠超
市場預期的跌１５﹒７％；４月進口則按年跌１４﹒２％，遜於市場預期的跌１２﹒４％。
　　當月實現貿易順差擴至４５３﹒４億美元，大大高於市場預期。
　　按美元計價，前４個月，進出口總值１﹒３萬億美元，下降７﹒５％，出口６７８２﹒８億
美元，下降９％；進口６２００﹒５億美元，下降５﹒９％；貿易順差５８２﹒３億美元，減少
３２﹒６％。（ｗｌ）

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