《日入而息》港交所首季少賺１３％，李小加明年十月不續任ＣＥＯ



《今天重點》﹡港交所（００３８８）第一季賺２２﹒６２億元，跌１３％，不派息；港交

所首季滬深港通收入及其他收益按年增７４％，創季度新高；史美倫稱港交

所業務增長強勁，不會申請政府抗疫資助；李小加指是時候尋找新接班人，

未有計劃離任後發展；史美倫指李小加離任與購倫交所失敗無關，正全球招

聘

﹡疫市下啟德商業地招標反應料淡，估值最低僅看６０億

﹡創科局指口罩由晶苑國際越南廠房生產，並無利益輸送；晶苑指參與可重用

口罩非從商業角度考量，口罩加工費少於一美元

﹡本港今日新增４宗確診個案，全屬巴基斯坦返港人士

﹡４月美元計出口意外升３﹒５％遠勝預期，進口跌幅大；４月美元計外貿進

出口同比降５％貿易順差增２﹒５倍

﹡中國４月財新服務業ＰＭＩ略升至４４﹒４，仍遜預期



《即日市況》﹡國財新服務業ＰＭＩ遜色，港股跌１５６點收２３９８０失兩萬四



《深滬股市》﹡外貿數據喜中帶憂，滬綜指收跌０﹒２３％中斷三連升



《美元匯價》﹡鎊匯若失守１﹒２２４０，短線走勢將不妙；歐元最新報１﹒０７８９╱

９３，日圓最新報１０６﹒５５╱５８



《公司業績》﹡港交所（００３８８）第一季賺２２﹒６２億元，跌１３％，不派息

﹡冰雪集團（０８４２９）首季盈轉虧蝕１９８﹒５萬元，不派息

﹡榮豐集團（０８５２６）首季盈轉虧蝕６１﹒９萬元，不派息

﹡金泰豐國際（０８４７９）首季盈轉虧１３９﹒８萬元人民幣

﹡創新電子（０８３４６）九個月虧損擴大至８４９萬元，不派息

﹡第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ上季純利跌１２％至

５９﹒１２億披索

﹡日光控股（０８４２５）次季純利升近３﹒５倍至３６﹒３萬新加坡元



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）ＬＭＥ擬推更多現金結算期貨合約，ＱＭＥ涉能源板

塊待批；港交所首季日均成交額按年升２０％，新股集資額列全球第四；港

交所業務增長強勁，不會申請政府抗疫資助

﹡兌吧集團（０１７５３）宣布通過股份獎勵計劃購買股份

﹡君實生物（０１８７７）獲批准於全國股轉系統終止掛牌

﹡東吳水泥（００６９５）投資永續債遭贖回

﹡花旗集團委任財資及貿易金融部香港區主管

﹡星美控股（００１９８）遭高院頒令清盤

﹡海底撈（０６８６２）兩股東共減持約０﹒８９％股權，套現１５﹒６億元

﹡盛業資本（０６０６９）正式接入人行徵信系統

﹡第一拖拉機（０００３８）累計獲逾８６３８萬元人民幣政府補助

﹡富道集團（０３８４８）簽訂保理協議

﹡ｃｓｌ推出Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ主機５Ｇ優惠服務計劃

﹡ＰＦ（０８２２１）獲提全購，每股作價溢價近８５％

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）配股協議失效

﹡中信銀行（００９９８）出賣客戶信息，凌晨道歉上海虹口支行行長被撤職

﹡中集車輛（０１８３９）擬於Ａ股創業板上市

﹡微盟（０２０１３）擬發５年期１﹒５億美元可換股債券，為併購準備

﹡藥明康德（０２３５９）近３３１萬股Ａ股解除限售

﹡阿里（９９８８）旗下盒馬表示疫情挑戰逐漸緩解，開店進度將加速

﹡永泰（００３６９）ＯＭＡ ｂｙ ｔｈｅ Ｓｅａ首批１０８伙，入場費

３８８萬

﹡佳景集團（００７０３）以１００元出售佳豐盛餐飲予陳健恆

﹡中海外（００６８８）４月合約物業銷售額按年增加８﹒９％

﹡包浩斯國際（００４８３）即日起更換行政總裁

﹡小米（０１８１０）五一期間小米之家銷售額增長１３％，５Ｇ手機總銷售

佔逾半

﹡陽光１００中國（０２６０８）４月合同銷售額跌６１％至４﹒１９億元人

民幣

﹡亞盛醫藥（０６８５５）核心在研產品ＨＱＰ１３５１獲美國快速通道資格

﹡和電（００２１５）股東會限制出席股東人數至５０名，鼓勵委任主席為其

代表

﹡正榮地產（０６１５８）４月合約銷售額按年升２﹒６５％至１０５億元人

民幣

﹡長江集團旗下公司股東會將限制親身出席股東人數



《國企紅籌》﹡滬杭甬（００５７６）提前贖回３﹒６５億歐元零息轉換債

﹡中海外宏洋（０００８１）４月合約銷售額按年跌６﹒８％



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）將與華為合作推出新款智能汽車

﹡西王置業（０２０８８）核數師同意去年全年業績，今午復牌

﹡花樣年（０１７７７）４月銷售額按年增加７４％



《中國要聞》﹡４月美元計出口意外升３﹒５％遠勝預期，進口跌幅大

﹡４月美元計外貿進出口同比降５％貿易順差增２﹒５倍

﹡口罩出口一枝獨秀，內地首４月紡織品出口升５﹒９％

﹡中國４月財新服務業ＰＭＩ略升至４４﹒４，仍遜預期

﹡內地４月人幣計出口按年升８﹒２％進口跌１０﹒２％

﹡新一批４６個跨境電商綜合試驗區名單出爐

﹡深交所下周一起對深證成指等指數樣本臨時調整

﹡ＩＤＣ表示內地首季智能手機出貨量按年跌逾２０％

﹡中汽協表示４月汽車銷量料２００萬輛，按月增近四成

﹡保險資管協會表示去年行業整體配置以固收資產為主

﹡廣州表示積極建設國家級區塊鏈發展先行示範區

﹡商務部表示堅持內外資一致是制定外商投資法重要原則

﹡北京推２０條措施支持民營經濟，進一步放開民間投資

﹡上汽集團預計５至６月在滬月均銷量較一季度翻番

﹡上海將建長三角一體化示範區智慧大腦工程

﹡上海新基建方案發布，首批項目投資額約２７００億元

﹡上海銀保監局表示已介入調查中信銀行洩漏客戶隱私一事

﹡臨港將對新建區域商業中心給予補貼，最高不逾５０００萬

﹡人行逆回購二十四連停，續零投放零回籠

﹡上海加大對集成電路、生物醫藥、人工智能等信貸支持

﹡國開行推第二批３５００億元復工復產達產專項貸款

﹡路透料圍繞「六保六穩」布局中國經濟下半場

﹡美國擬允華為參與制定５Ｇ標準，華為：不涉產品買賣

﹡上海代市長會見華為董事長，將在新基建設深化合作

﹡首４月中國對美國出口跌１５﹒９％，進口跌３％

﹡資金先行外逃，兩隻追蹤中國的ＥＴＦ遭大幅沽出

﹡馬化騰官媒撰文：新基建是「數字土壤」，保障產業互聯網發展

﹡中國４月外儲意外按月增逾３０８億美元，結束兩連跌

﹡外匯局表示４月外儲規模升１％，市場主體行為理性有序

﹡上海今年５Ｇ、物聯網、智能車等領域投資逾５００億元

﹡金融委關注財務造假問題，官媒解讀處罰力度還將上升

﹡工信部表示深入推進移動物聯網全面發展

﹡特斯拉回應上海工廠停工傳聞：正按計劃調試和維護生產線

﹡臨港新片區三年新基建投資將超過百億人幣

﹡財政部表示擴知識產權質押融資，發知識產權證券化產品



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１０８４２﹒９２點



《其他消息》﹡金管局表示４月底官方外匯儲備資產增加３６億美元

﹡蓬佩奧稱將押後向國會提交香港報告，以觀望北京行動

﹡發展商農地儲備多，惟符合條件申請料少

﹡羅致光稱保就業不設審查，首筆補貼不遲於６月底發放

﹡李小加稱過去１０年是人生中最興奮及最有意義的日子

﹡政府尊重李小加不續任港交所ＣＥＯ決定，感謝其貢獻

﹡張華峰稱李小加不續任感可惜，繼任人應熟悉內地發展

﹡港交所稱李小加明年底約滿不再續任，成立遴選委員會

﹡證監會稱互聯互通等重大政策不會因人事變動有改變；兆豐國際遭證監會罰

款７００萬，銷售集體投資計劃違反監管規定

﹡疫市下啟德商業地招標反應料淡，估值最低僅看６０億

﹡深股通額度全日流走９﹒６億元；滬股通額度全日流走４﹒８億元，陸股通

淨流出逾３１億

﹡會計師公會譴責並向立信德豪會計師行罰款，涉中能控股報表

﹡報道指黃宜弘夫婦涉挪款刑事偵查已終止及結案，證監會民事提控

﹡德勤料內銀今年不良率勢上升，惟對全年盈利表現仍樂觀；德勤料未來銀行

淨利差及淨息差續受壓，惟整體風險仍可控

﹡澳門電子消費卡５天為市場注入２﹒９５億，政府關注網上售卡事件

﹡萊坊推首季全球城市豪宅指數，馬尼拉升１５％居首位



《新冠肺炎》﹡本港今日新增４宗確診個案，全屬巴基斯坦返港人士

﹡醫管局表示一確診者出院後再呈陽性，但病毒無傳染性

﹡世衛警告各國不要過早解除疫情防控封鎖措施

﹡國際貨幣基金表示各國應加大公共項目財政投資

﹡華春瑩回應病毒溯源調查：反對美國等有罪推定式調查

﹡西方資產管理表示應為較長期Ｕ型全球經濟復甦作好準備

﹡商務部表示４月以來中國防疫物資出口呈明顯增長態勢

﹡莫乃光批政府生產可重用口罩決策過程欠透明，促交代

﹡創科局表示口罩由晶苑國際越南廠房生產，並無利益輸送

﹡報道指國泰航空擬在疫情下進行結構性調整

﹡貿發局表示春季網上採購展吸１４０萬買家，擬每季舉行

﹡楊位醒料五一黃金周生意減七成，母親節較去年少一半

﹡逾１５７萬人申領政府口罩，生產商非新興或南豐紗廠

﹡銅芯口罩首日兩百萬人登記，政府稱直接採購符合程序；銅芯口罩首日登記

，私隱公署接獲３０多宗查詢投訴

﹡景順表示家庭消費和企業資本支出需長時間才能復甦

﹡領航表示全球衰退將是短暫，經濟有望下半年重回正增長

﹡澳門擱置徵收旅客稅，金巴明起恢復有限度服務

﹡羅致光稱現有制度已有遣散費長服金，援助失業須討論

﹡九置（０１９９７）推全港性消費獎賞優惠，派逾１億元消費券救急

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