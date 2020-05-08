《日出而作》納指收復今年所有失地，新申領失業救援人數五連跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３８７５．８９ 升 ２１１．２５點╱０．８９％

標普５００ ２８８１．１９ 升 ３２．７７點╱１．１５％

納斯達克 ８９７９．６６ 升 １２５．２７點╱１．４１％

倫敦富時１００ ５９３５．９８ 升 ８２．２２點╱１．４０％

法蘭克福ＤＡＸ １０７５９．２７ 升 １５３．０７點╱１．４４％

巴黎ＣＡＣ４０ ４５０１．４４ 升 ６８．０６點╱１．５４％



﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１０６．３０，歐元兌美元１．０８３７



《最新資訊》﹡美國上周首次申領失業救濟金人數近３１７萬，遜預期

﹡上年度公屋落成量１﹒０１萬伙，較估算少２９００伙

﹡美國企業季績樂觀，美股收高道指漲２１１點

﹡市場聚焦明日美國非農就業報告，美元由兩周高位回落

﹡外儲創逾六年最大單月漲幅，民行：跨境資本流動貢獻

﹡中國網絡信息科技（０８０５５）料首季虧損大幅擴大

﹡亞稹邦（０１４９６）料全年度蝕最多２０００萬元

﹡精雅印刷全年虧損擴大至最多１３９０萬，客戶訂單減

﹡優品３６０（０２３６０）料全年度純利跌８０％

﹡華府考慮推出更多經濟紓困措施，或再推遲報稅期限

﹡李慧？今午主持內會，指未收到泛民法律意見

﹡朝鮮譴責韓國軍演嚴重挑釁

﹡特朗普與普京通電話，呼籲與中俄控制軍備

﹡蓬佩奧美國可能與中國進行更多貿易談判

﹡口罩派遞量史上最多，香港郵政：動員超過２千名郵差

﹡日本批准吉利德旗下藥物瑞德西韋可用於治療

﹡嶺南大學自製紫外光燈，助？房戶消毒

﹡中國金茂上月簽約銷售金額１９０﹒５億人幣按月升逾４６％

﹡中國醫療（０８２２５）已委任保薦人擬轉主板上市

﹡中銀航空租賃向匈牙利航空公司購買六架飛機作長期回租

﹡君實生物（０１８７７）膀胱癌注射液上市申請獲受理

﹡佳兆業（０１６３８）４月銷售額按年減近３％

﹡卓悅（００６５３）旺角分店，遭業主入稟追租利息等共７９０萬元

﹡協合新能源（００１８２）１﹒３億人幣售河南風電項目

﹡富元國際（００５４２）兩聯席主席作股份交易

﹡港交所（００３８８）再委任史美倫為主席

﹡雲遊控股（００４８４）網貸應收企業貸款減至１﹒２億人幣

﹡新城悅服務（０１７５５）１億元人幣購物業服務商逾６１％股權

﹡維他奶（００３４５）小量「鈣思寶」包裝紙受污染，主動回收



《國企紅籌》﹡太保（０２６０１）銀保監會同意發行ＧＤＲ，並在倫交所上市

﹡信達國際（００１１１）３８２０萬售華夏幸福票據，料蝕１１２萬元

﹡廣汽集團（０２２３８）４月汽車銷量同比增６％

﹡龍源電力（００９１６）４月發電量同比降近１％



《神州民企》﹡天大藥業（００４５５）「抗疫一方」中藥顆粒劑獲准澳洲銷售

﹡海升果汁（００３５９）斥１５００萬人幣組水果合資企業

﹡綠城中國（０３９００）４月銷售額按年升逾６８％

﹡融創（０１９１８）售深Ａ金科地產１６％股權，稅前賺近１９億人幣



《中國要聞》﹡中芯國際（００９８１）已簽署科創板上市輔導協議

﹡保監原則同意太保發行ＧＤＲ並在倫交所上市

﹡上海貿促會和阿里巴巴共建雲上會展平台

﹡境外機構投資者資金管理簡化，自主選擇匯入幣種時機

