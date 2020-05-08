《油金掠影》燃料需求低迷油價續跌，美失業數據引憂慮金價跳漲

《經濟通通訊社８日專訊》市場仍然擔心全球燃料供需平衡，儘管沙特上調官方原油銷售價

格以及中國上月出口意外增加，油價周四（０７日）續低收。

受利好消息刺激，油價早段造好。布蘭特原油上漲超過５％，美國原油亦飆升逾１０％。惟

在尾盤倒跌，最終布蘭特原油期貨收跌０﹒２６美元或０﹒９％，報每桶２９﹒４６美元；美國

原油期貨下滑０﹒４４美元或１﹒８％，收報每桶２３﹒５５美元。

沙特阿拉伯上調６月官方銷售價格（ＯＳＰ），而因實行減產協議，其５月份出口量降至近

十年的最低。

另外，數據顯示中國４月石油進口量從３月的９６８萬桶╱日攀升至１，０４２萬桶╱日。

分析師表示，雖沙特調價提振了油市，但在經濟、需求和庫存方面，油價仍面臨重大阻力。

截至５月５日當週，俄克拉荷馬州庫欣的美國原油庫存增加約４０﹒７萬桶。



＊金價曾觸一周高位＊



美國失業人口激增及疲弱的經濟數據，加劇市場對全球經濟衰退的擔憂，周四金價跳漲逾２

％，千七美元失而復得。

現貨金升１﹒７２％，至每盎司１７１４﹒６８美元，盤中觸一周高位１７１９﹒５９美元

。美國黃金期貨漲２﹒１％，報１７２４﹒５０美元。

即使美國多州份開始解封以重啟經濟，失業率仍可能居高不下。截至５月２日當周初次申領

失業金人數增加３１６﹒９萬人。自３月２１日以來，共有約３３００萬人申請了失業金。

此外，美國首季勞工生產率出現逾四年的最大跌幅，工時跌幅為２００９年以來最大。

目前市場正關注將出爐的非農就業數據，料４月美國非農就業人口減少２２００萬人。

其他貴金屬，鈀金抽升３﹒１％至每盎司１８５３﹒６６美元。鉑金亦漲２﹒１％至７６４

﹒１７美元。銀價升２﹒８％，至１５﹒３３美元。（ｆｚ）

