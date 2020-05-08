《出旗制勝－麥穎儀》港交所盈利倒退可吼沽證，留意騰訊將發業績

《出旗制勝》數據機構公布最新４月份美國私人職位銳減至破紀錄超過２０００萬個，市場

繼續觀望周五（８日）公布的４月美國非農業就業人數及失業率。港股周四承接外圍低開，恆指

周四（７日）早上曾一度跌２２３點至２３９１３點，隨後雖能收復部分失地，唯未能重返

２４０００點水平，全日跌１５７點，收報２３９８１點。

港交所（００３８８）周四公布業績，首季純利按年跌１３％，相信受累於投資虧損。主要

業務收入則按年增長１９％，主要來自日均成交增長按年達２０％。同時，港交所亦宣布行政總

裁李小加於其合約屆滿時不再續任。業績公布後，下午一度急跌逾４％至２４３元低位，１０天

及２０天線均要失守，之後跌幅雖能收窄，收市仍要跌近２﹒８％，收報２４６﹒４元。投資者

如看淡，或可留意港交所沽２３６２１，行使價２３３﹒６８元，實際槓桿６﹒２倍，引伸波幅

２８﹒１％，換股比率１００兌１，２０２０年１１月２７日到期。如投資者看好股價能重上

２５０元或以上，或可留意港交所購２２５２６，行使價２６０元，實際槓桿１０﹒１倍，引伸

波幅２４﹒８％，換股比率１００兌１，２０２０年０９月２９日到期。

將於下周三（１３日）公布今年首季業績的騰訊（００７００）周四要隨大市偏軟，全日窄

幅爭持於４０７至４１０元區間，收市跌０﹒７％，收報４０７元。多間券商預測，新管疫情衝

擊下騰訊首季純利或按年下跌２２﹒５％。投資者如看淡，或可留意騰訊沽２２８３４，行使價

３７９﹒８元，實際槓桿１２﹒６倍，引伸波幅３４％，換股比率１００兌１，２０２０年６月

２９日到期。相反，投資者如看好，或可留意騰訊購２２０９５，行使價４４０﹒６８元，實際

槓桿１１﹒６倍，引伸波幅２９﹒１％，換股比率１００兌１，２０２０年０７月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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