《運籌帷幄－梁業豪》利用黃金比率推算ｃ浪目標

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和顯著向淡。昨早（７日）港股低開後，很快便掉頭回升，收回部分失地，

不過，其後市況回跌，午市初段回試早市低位。好友沒有乘勢追擊，令ｂ浪反彈已於本周三

（６日）完結的機會增大。於昨早筆者於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內發的影音分析中，大

家可得悉多個根據波幅理論計算出來的ｃ浪目標。首先，假設ｃ浪已經從ａ浪開始，兩者的長度

相同，跌浪目標為２２９６５。

若整個跌浪的幅度更大，目標將為２３４３６╱２３９９７和２２５５９。黃金比率並不是

每位投資者都懂得正確運用，須學懂竅門，才能較為準確地預計升跌浪的目標。本周末和下周末

筆者會分開兩節，於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「投資影音教育」內，就此作詳細講解，歡迎

Ｐｌａｔｉｎｕｍ或以上級別的ｐａｔｒｏｎｓ觀看。該影片不會於其他平台公開。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

