《窩輪匯智－劉嘉輝》市場聚焦「ＡＴＭＸ」，留意正股波幅水平

《窩輪匯智》上周提到５月的焦點股，有機會集中於內需及５Ｇ新經濟等板塊，話口未完，

本周ＡＴＭＸ繼續受市場追捧，當中「Ｍ」即美團（０３６９０）及「Ｘ」即小米

（０１８１０）破集中區向上，「Ｔ」即騰訊（００７００）上周一度跌至４００元整數關後重

拾升幅，再試４２０元的阻力區。



輪證市場的街貨量同樣可見，焦點相當集中於以上股份身上。根據匯豐網站的統計，截至５

月７日的數字，好倉街貨量以資金計累積最多的個股依次為騰訊、「Ａ」即阿里（０９９８８）

、小米及美團（０３６９０），金額４﹒９億、３億、１﹒９億及１﹒７億元。此外，有意內地

上海科創板上市掛牌的中芯（００９８１）本周急升，好倉亦累積有超過１﹒１億元坐倉。



投資者欲留意以上焦點股的機會，不妨同時留意一下市場的引伸波幅水平。恆指波幅指數於

本周一因恆指急跌過千點而急升至３６的位置，其後隨市況反彈，周五波幅指數回落至約２７的

位置，但就較年初約２０樓下的水平高。



波幅持續由年內高位，即３月中時的６８回落，假設其他因素不變，輪證的波幅定價有機會

亦較先前低，實際槓桿效應亦較先前有機會改善，認為波幅回落後有機會上升，或是提供波幅低

位入場的機會。當然，若進一步看淡引伸波幅的表現的話，則不妨再觀望待喘定再以窩輪入場，

或以貼價及年期較遠的產品應市，對短期引伸波幅變化的敏感度會較少。



而針對一些如瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）這類正股波幅已較大的股份，相關

輪證的波幅定價水平亦會自然較高，因此窩輪的實際槓桿效應或會較波動性較低的正股窩輪為低

。投資者不妨比較市場上其他槓桿產品，再權衡哪種工具較能配合個人需要。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。

