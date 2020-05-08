《選股情報－石鏡泉》基辛格．一帶一路．華為

《選股情報》基辛格是位政治家，毫無疑問，但他不是生意佬。在今時的政經混雜世界，基

辛格是可以陷入個有政無經的困境。他近日在《華爾街日報》發表一文就反映了這點。



基辛格在該文下半部，他估計新冠肺炎疫之後，世界各國（或起碼大國）會感到連口罩供應

也要靠中國，這會使到大國感到國家不安全，會不再支持環球一體化

（Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ），會各自將自家工業搬回自己國家，因此中國的「一帶一路」

前途會係咁。



基辛格這個估計，在政府層面是絕對正確。但商家又會怎想？



１０多年前，小布殊總統曾問過Ａｐｐｌｅ的Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ，問他可否將蘋果的生

產線，自中國搬回去美國，Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ答了兩個字：「Ｎｏ Ｗａｙ」。這個問答是

在小布殊與一眾美國公司ＣＥＯ的徵詢意見會上直播的。



１０年後，特朗普也向Ａｐｐｌｅ的Ｃｏｏｋ問同樣問題，答案不如Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ

般斬釘截鐵的「Ｎｏ Ｗａｙ」，應該是答Ｌｅｔ ｓｅｅ啩（我想的），特朗普有無Ｗａｙ？

走著瞧。



待瞧Ｃｏｏｋ之時，不妨看看基辛格所講的口罩安全問題。奧巴馬任總統時，其國家衞安局

已建議及爭取到國會撥款去改善美國本身醫療裝備的不足，這包括口罩和醫護保護。然特朗普一

上場，就熱衷於去奧巴馬化，尤其是在醫療項目上。今年初，當美國一醒覺自己的醫療物資不足

時，就發茅了。南韓、日本、德國、加拿大、意大利、法國等國向中國訂購的口罩，都被美國和

ＵＰＳ以包裹失蹤；或其他手段「劫」去了，結果累到各國要派軍機去中國自己運口罩回國。無

得劫，便要自己做，祭出了國家戰時法，勒令一些廠家去生產「軍需」物資，通用汽車便被勒令

了，通用汽車在底特律找了間廢置工廠，設了生產線，生產口罩，全線開工，可以日產５萬個口

罩。



中國有家比亞迪，也響應中國政府號召，生產口罩，是日產２０００萬個。



５萬與２０００萬，為甚麼？不是因為中國人工平，所以比亞迪生產得多，而是「商」字八

個口。商家是以利潤掛帥，做口罩，好好賺咩？所以通用汽車的管理層一撳計數機就知，做少少

，應酬下囉！比亞迪，就無撳計數機啩，無計到，每日２０００萬個口罩，畀你賺晒又賺得幾多

吖？所以基辛格要明白為甚麼美國永遠不可以生產自己國家需要用的口罩，就要問問通用汽車管

理層，為甚麼只按「大利大幹，小利小幹，無利不幹」的本子辦事，而不是「精忠報國」。



當然特朗普是會一直逼美國公司遷離中國。留心４月５日的新聞，內容無報道特朗普要求美

公司搬出中國後，不一定要遷回美國，只要美國公司搬離中國就可以。如果是搬去越南、墨西哥

，那即是謂全球化仍在，只是去中化而已！



中國會怎應付這個「去中化」，一句講晒：「打鐵還需自身硬」。以前不知道習總這句話的

真意，如大家看完有關視頻：「中國的真正盟友」，就知道今時中國處境之險，不自求不可。



要自求，不妨看看中國生產的原子筆和打火機，中國生產原子筆，全球最多，但一直以來就

掌握不到那粒筆尖上的圓珠，只能從日本和德國貴價購入，直到中國自己可以生產筆尖的圓珠了

，日本和德國的圓珠價便大跌。



一個打火機，是否人人都可自給自主地做到？膠殼要有塑料工業和塑料啤殼廠，內邊的燃油

要有石化廠供應，頂頭的打火裝置，最有要求的是那點火位，要燒不壞，要出火均勻，這要好的

冶金工藝，讓你齊料了，工資又可以夠平？所以日本不會做，美國不做，一定會從外買，因為這

才合經濟原則。



如果要用美國工人去做打火機，還可以賣１元一個嗎？



＊平靚正是中國貨競爭力不墮竅門＊



筆者喜飲英國茶中的ｅａｒｌ ｇｒｅｙ，有年去倫敦，自然要去Ｆｏｒｔｎｕｍ ＆

Ｍａｓｏｎ朝聖，問有無好的ｅａｒｌ ｇｒｅｙ，答謂有，在英國種的有機ｅａｒｌ

ｇｒｅｙ，但價較大吉嶺貴約１０倍。我立問是否由英國工人去摘？答是。於是我決定買大吉嶺

的ｅａｒｌ ｇｒｅｙ，因為英國工人價貴，但不代表其手香（增加附加值），這就是環球一體

化的主因。美國工人（最低工資每小時１５美元），由他們車底褲，而不來買中國、墨西哥、斯

里蘭卡的，你道每條價若干？美國的消費物價指數會升多少？



１９９０年以來，美國的ＣＰＩ由之前的８％至６％，降到近年的２％以下。原因？中國貨

或環球貨平囉？



中國古人講：「人離鄉賤，物離鄉貴」，今時是可以物離鄉賤，因有出口補貼，所以不走環

球一體化將使歐美生活指數大升。



春秋戰國有七國咁亂，不少國家為保障自己民生，而設有關稅？但一樣有位陶朱公做「國際

」貿易做得很成功，原因？「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往」，商家利字掛帥，一

定有空子可鑽。中國古代的政治掌權者，最唔Ｌｉｋｅ這些叛逆者，故以「士農工商」的階級分

層來打壓商人，但事實？



商人無國界，亦鮮有敵我，前晚路透社報道美國將與華為共同制定５Ｇ標準。這代表甚麼？

不多講了，待看事態發展。因特朗普慣了反口覆舌，到真成才再談。但這只印證一點，「打鐵還

需自身硬」。你夠叻夠平夠正，人家一定畀你做。



中國要保住一帶一路，不是靠政府指令，也不能靠撒錢買路，消費者是醒目的，「利」之所

往，就是貿易之源，無論是去街口買，還是飄洋過海買，「平，靚，正」是保證中國一帶一路的

「武器」，而不是枝槍，或法令。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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