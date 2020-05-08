《專家之言－張穎群》港股仍試企穩二萬四，各地量寬收效言之尚早

《專家之言》上星期美國聯儲局維持聯邦基金利率０至０﹒２５厘不變，主席鮑威爾更表示

會全力大規模購買債券，以支持經濟。隨後美國公布多項經濟數據遠差預期，首季國內生產總值

（ＧＤＰ）收縮４﹒８％，市場預期僅跌４％，更差過上季增長２﹒１％，為自２００８年以來

最差。美國供應管理協會（ＩＳＭ）４月份製造業指數跌至４１﹒５，市場原預期跌至３６﹒９

，惟仍是自２００９年４月以來最低。華府正計劃解封多個城市，並準備重啟經濟。鮑威爾指出

，部分企業短期內仍難展開業務，估計需時幾個月始可恢復。由於太多不穩定或不明朗的因素，

也預期經濟更需要一段稍長的時間，始可言復甦。

美國已成為全世界新冠病毒確診最多的國家，超越１２０萬宗。多個州或省正準備解封及復

工，但僅有部分可以成事。美國ＧＤＰ出現負增長，過去幾個星期申領失業救濟人數也超過三千

萬人，經濟衰退差不多已成為事實。華府推出挽救企業方案，中小企業似乎未見受惠，很多已準

備申請破產。因為收入減少，債務高掛，現金流極度短缺，相信短期內也難以改善。更有部分能

源企業或頁岩氣開採商，在負油價前已欠債累累，根本資不抵債。也有大型零售企業在封城後，

現金僅足夠短時間內使用，相信申請破產是唯一的出路。



＊外圍封城阻貿易，改革經濟找機遇＊



中國統計局上星期公布４月份官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回落至５０﹒８，低過預

期的５１，以及３月份５２。財新跟Ｍａｒｋｉｔ齊公布同月財新製造業（ＰＭＩ）更跌穿５０

，報４９﹒４，同差過預期的５０﹒３，及３月份的５０﹒１。相信主要受疫情衝擊，全球仍見

封城，未見復工，而拖累製造業所致。新出口訂單更跌至自２００８年１２月以來最差。雖然踏

入４月，中國復工已接近全面，惟受到出口訂單所影響，在企業、工業及就業等都出現問題。人

行日前公布，境外投資機構或投資者合共持有Ａ股由歷史新高總值２１０８６﹒９５億元人民幣

，到３月底已降至僅１８８７３﹒７８億元人民幣，主要為環球股市急挫所拖累，令到投資者也

見擔心。到３月底止，合共持有債券總值２３１９８﹒９６億元人民幣，跟２月份的歷史新高

２３３９９﹒４３億元人民幣，雖然減少超過２００億元人民幣，但數字反映投資者對內地債券

仍然充滿信心，相信主要原因為息率仍高於其他地區。

在２０２０年的開始，全球遇上新冠病毒，並將各地經濟進行改造。中國亦因此而需要繼續

改變經濟發展。有學者指出，發展是需要改革，更要借助今次疫情的情況，將危機演變成機會，

深層次地按市場定位，利用財政及貨幣政策，以配合或調整實體經濟的要求，進一步完善機制或

加快改革，以創造出更大的機遇。



＊重啟經濟談復甦，瞭解清楚宜觀望＊



全球疫情影響金融市場，本港外匯基金亦跟隨受累。首季錄得有紀錄以來最大虧損８６１億

元，跟２０１９年同期收益回報１３３４億元及同年第四季盈利６０３億元相差甚遠。主要因為

環球股市的大幅急挫、國際原油曾見負數、資金因避險而走入美元，令到外匯投資損失２９０億

元。但期內也因為資金流入債券市場而推高債價而獲得５４４億元收益。在４月開始，金融市場

稍見造好，已帶動外匯基金賺取３００至４００億元的投資收益。

由於新冠病毒全球流行，帶動投資者對醫療或生物科技股皆有興趣。首次公開招股沛嘉醫療

（０９９９６），本周二（５日）首日招股巳接獲超過６００億元的認購申請，超額２５４倍。

集團主要業務為研發瓣膜性心臟病及神經血管病介入手術的醫療器械生產商，目前已有６款產品

成功註?，另有超過２０款在不同階段研發中。是屬於未有盈利的醫療科技股。是次發行

１﹒５２億股，招股價１５﹒３６元，集資２３﹒５億元。上月有多隻相關行業股票上市，首日

已見可觀的升幅。

踏入５月份，恆指本周一（４日）以跌過千點收市，低見２３５８４。隨後兩日追回過半失

地。根據經驗，５月開始要沽貨離場。港股在３月份急挫後，４月見反彈，近日全球疫情僅確診

個案減少，多國地區正計劃解封及準備復工。但後續情況如何，仍是未知之數。各地央行齊推出

無上限量化寬鬆的貨幣政策，能否成效也言之過早。本周三（６日）恆指重上２４０００關口，

昨日（７日）稍為失守，情況也未見十分惡劣，低位亦見有支持。因此，恆指如能企穩在

２４０００以上，相信可以試高位，繼續留意外圍如何發展。《華盛証券 張穎群》



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