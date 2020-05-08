港股午後隨Ａ股升幅擴大，現漲２７５點報２４２５５，觸５０天線

《經濟通通訊社８日專訊》美股期貨以及Ａ股午後均持續強勢，帶動港股愈升愈有，午後最

多升過２８２點，觸５０天線水平。

美國經濟數據表現欠佳，但市場憧憬最壞情況已過，刺激美股隔晚繼續造好，三大指數均上

揚，港股今早跟隨高開２１２點，報２４１９３，其後升幅一度收窄。之後傳出國務院副總理、

中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約，與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通電話，雙方同意

加強宏觀經濟和公共衛生合作，消息帶動中港股市造好，港股半日升逾兩百點，但受制５０天線

（約２４２５６點）。

午後，科技股表現突出，港股升幅擴大至近３００點，高位造２４２６３。現時，恆生指數

報２４２５５，上升２７５點或上升１﹒１５％，主板成交６０４﹒２９億元。國企指數報９８

８８，上升１２４點或上升１﹒２７％。

Ａ股兩市繼續上揚。上證綜合指數報２８９８，上升２６點或上升０﹒９４％，成交１９９

４﹒４１億元人民幣。深證成份指數報１１０２４，上升１６１點或上升１﹒４８％，成交２９

８１﹒２５億元人民幣。



表列十大升幅藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １３﹒１４元 上升４﹒１２％

瑞聲科技（０２０１８） ３９﹒００元 上升３﹒８６％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒８０元 上升３﹒３３％

舜宇光學（０２３８２） １１６﹒５０元 上升３﹒１０％

太古Ａ （０００１９） ５０﹒１０元 上升２﹒９８％



恆隆地產（００１０１） １６﹒６０元 上升２﹒９８％

碧桂園 （０２００７） １０﹒０６元 上升２﹒７６％

騰訊控股（００７００） ４１７﹒８０元 上升２﹒６０％

中信股份（００２６７） ７﹒８１元 上升２﹒４９％

信和置業（０００８３） １０﹒９６元 上升２﹒４３％

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（ｃａ）

